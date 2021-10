Moncho Ferrer acude a ver a Carmen Sevilla en el día de su cumpleaños

MADRID, 16 (CHANCE)

Mucho se ha hablado a lo largo de estos últimos años del estado de salud de Carmen Sevilla, quien lleva ingresada desde hace cinco años en una residencia en Aravaca donde está cuidada con el cariño de todos los trabajadores. Hoy, la artista cumple 90 años y como es habitual, hemos visto a Moncho acudir a la residencia para darle un ramo de flores y estar con ella un rato.

Moncho Ferrer nos ha desvelado cómo se encuentra Carmen Sevilla después de verla en el día de su cumpleaños: "Carmen está como siempre, en una situación estable, pero bien, tiene el corazón muy fuerte, pero está delicada" y asegura que: "Me he emocionado, cuando le he dado la rosas le he cantado un trocito de 'violetas imperiales'... es muy auténtica".

El amigo de la artista no deja ni una sola semana de verla, al igual que su hijo, el que se preocupa y quiere lo mejor para su madre: "Todas las semanas viene, yo también, desde hace cinco años, se da las circunstancias que Carmen era vecina mía, cuando estaba en casa cada dos por tres me llamaba. Me he sentido muy feliz". Moncho se emociona al saber que le ha reconocido cuando ha entrado a verla: "Ella recuerda, me reconoce, me coge la mano de una manera especial, responde con cariño, yo la quiero mucho, muchos años juntos".

Sobre si ella es consciente de lo que ha sido, él asegura que sí: "Se supone que lo recuerda, no lo puedo responder, se supone que sí que tiene recuerdos, hay que ser sinceros y no contar mentiras. Está delicada de salud y se le dan todos los recursos que son necesarios, hoy que es su cumpleaños está llena de cariño, tiene muchas flores".