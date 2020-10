Monasterio respalda a Ayuso y arremete contra "el plan totalitario de Sánchez de quitar la libertad a los españoles"

VÍDEO: Enlace a archivo vídeo disponible al final del texto.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este lunes que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a tener "su respaldo" porque si su partido está a su lado "no hay ningún peligro de que entre la izquierda" al Ejecutivo regional.

También se ha posicionado contra el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación en Madrid asegurando que "hay muchas soluciones que no es confinar a los españoles y quitarles su libertas, que es el plan totalitario de Sánchez por sus ideas políticas, no por criterios políticos".

En unas declaraciones efectuadas en el madrileño barrio de Salamanca, donde se han movilizado a petición de Vox cientos de conductores con pitos y banderas de España, Monasterio también ha afirmado que hoy España "es un clamor de gente que ha salido a la calle a gritar Viva España, viva el Rey, queriendo libertad y no las políticas totalitarias de Sánchez".

"Nos hemos cansado de su imposición, de la falta de libertad y de tener un Gobierno que no tiene un proyecto para los españoles, no sabe cómo defendernos ni protegernos. Hoy Vox está en la calle y está con quienes lo están pasando mal, con quienes están en un ERTE, con las familias que no saben cómo van a llegar a final de mes, con los hosteleros, que no saben si van a aguantar un mes más", ha señalado.

"Vox está liderando la calle, mientras que los políticos hablan de cosas que nada tiene que ver con la realidad que le preocupa a los españoles. Hoy celebramos el día de la Hispanidad, que es un orgullo para todos nosotros. Y salimos a la calle para acabar ya con esta dictadura de Sánchez", ha proseguido Monasterio.

Preguntado por la no comunicación a la Delegación del Gobierno de Madrid de esta protesta, la diputada regional de Vox ha respondido que españoles "no tienen que pedir permiso para salir a su casa ni para ondear su bandera nacional, para gritar viva el rey y viva España". "Aquí lo que hay son españoles a pie de calle. Es para estar con todos los españoles. Otros políticos tiene complejos para estar con los españoles y sacar las banderas", ha aseverado.

