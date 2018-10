El momento 'tierra, trágame' de Meghan Markle con un vestido rojo en Tonga

Meghan Markle, duquesa de Sussex, apareció en público con un vestido al que se le olvidó quitarle la etiqueta del precio. Ocurrió durante el viaje de los duques a Toga este jueves. Markle se presentó en el país del Pacífico Sur con impresionante vestido rojo de Self Portrait en el que se podía ver la etiqueta de la tienda colgando de su faldón. Las imágenes de la etiqueta han causado un gran revuelo en las redes sociales.

oh meghan the tag ! vitaliaa !! you're still gorgeous ❤️❤️ pic.twitter.com/igEOIPHLRz