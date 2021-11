Moderna presenta más del 95% de efectividad contra la covid-19 grave cinco meses después de la segunda dosis

Una investigación de Kaiser Permanente en el sur de California, publicada en la revista 'The Lancet Regional Health - Americas', ha confirmado la alta eficacia de la vacuna de Moderna contra la COVID-19 hasta 5 meses después de la segunda dosis.

En concreto, la eficacia fue del 87 por ciento contra la infección por COVID-19, del 96 por ciento contra la hospitalización por COVID-19 y del 98 por ciento contra la muerte por COVID-19.

"Esta investigación proporciona pruebas tranquilizadoras de la gran eficacia de la vacuna de Moderna en la prevención de la infección, la hospitalización y la muerte por COVID-19. Uno de los aspectos importantes de este estudio fue que incluyó a más de 700.000 adultos de diversas razas y etnias y que tenían una amplia gama de condiciones subyacentes, incluyendo enfermedades crónicas, condiciones de inmunocompromiso y condiciones autoinmunes", explica la doctora Katia Bruxvoort, una de las responsables de la investigación.

Este estudio evaluó la eficacia durante 5 meses de la vacuna como parte de un estudio observacional de 5 años dentro de Kaiser Permanente, una organización de atención sanitaria integrada con 4,7 millones de miembros en el sur de California.

El estudio incluyó a 352.878 receptores de 2 dosis de la vacuna emparejados con 352.878 individuos no vacunados por edad, sexo, raza y etnia. Los individuos vacunados recibieron 2 dosis de la vacuna de Moderna desde el 18 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Los individuos de ambos grupos fueron seguidos hasta el 30 de junio de 2021.

Durante el seguimiento, se produjeron infecciones por COVID-19 entre 289 pacientes vacunados y 1.144 pacientes no vacunados. La eficacia de la vacuna contra la infección por COVID-19 fue del 87 por ciento. Se produjeron hospitalizaciones por COVID-19 entre 13 pacientes vacunados y 182 no vacunados, y se produjeron muertes intrahospitalarias por COVID-19 entre 1 paciente vacunado y 25 no vacunado. La efectividad de la vacuna contra la hospitalización por COVID-19 fue del 96 por ciento, y la efectividad de la vacuna contra las muertes intrahospitalarias por COVID-19 fue del 98 por ciento.

La eficacia de la vacuna contra la infección por COVID-19 siguió siendo alta en todos los subgrupos de edad, sexo, raza y etnia, con resultados que oscilaron entre el 83 por ciento y el 92 por ciento. La eficacia de la vacuna fue mayor contra el COVID-19 sintomático (88 por ciento) que contra el COVID-19 asintomático (73 por ciento).

De marzo a junio de 2021, se secuenciaron con éxito 5.619 muestras positivas al SARS-CoV-2. Las variantes más prevalentes fueron alfa (42 por ciento), épsilon (18 por ciento), delta (12 por ciento) y gamma (9 por ciento), y delta aumentó al 54 por ciento de las variantes en junio de 2021.