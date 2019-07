El MNCN inaugura 'Antropoceno', que muestra el impacto de las ciudades sobre la biodiversidad periurbana

El Museo Nacional de Ciencias Naturales inaugura este jueves la muestra 'Antropoceno. Arte y Biodiversidad en Escenarios Periurbanos', una exposición que, a través de fotografías de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, muestra el impacto de las ciudades sobre la biodiversidad periurbana.

El autor, Eduardo Cortlis, ha utilizado observatorios dazzle para tomar imágenes y mejorar la visualidad de los valores ambientales. La muestra se podrá disfrutar en el edificio de Biodiversidad hasta el mes de octubre.

La iniciativa partió de un proyecto de intervención de arte contextual y su documentación fotográfica de siete años de duración desarrollado por el artista Eduardo Cortils que permite contemplar el impacto que las ciudades ejercen a su alrededor, originando los escenarios periurbanos y sus complicaciones medioambientales.

El director del MNCN, Santiago Merino, ha señalado que a veces los ciudadanos no son conscientes del impacto de las actividades se produce más allá de las ciudades, lo que hace que la biodiversidad se ve reducida incluso en espacios periféricos.

La exposición, compuesta de 40 fotografías, reflexiona sobre el papel de los distintos ámbitos de la sociedad en la conservación de ecosistemas y biodiversidad y también incluye ejemplares de las colecciones del museo a las que alude la muestra.

"Los observatorios dazzle que he utilizado durante siete años me han permitido mostrar, a los habitantes y usuarios de los lugares donde estaban ubicados, que en ellos existe una rica biodiversidad antes no apreciada. A través de ellos se puede modificar la mirada de las personas que los transitan y hablar, in situ, de los problemas que por exceso de instrumentalización de los campos apenas apreciamos", ha precisado.

Antropoceno es el nombre de la época geológica propuesta por la comunidad científica para suceder al Holoceno y que refleja el impacto global significativo que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas.