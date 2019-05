La mitad de las mujeres sin hijos hubiese querido tenerlos, según un estudio

(Actualiza la NA3087 con más datos)

Más de la mitad de las mujeres españolas de entre 45 y 49 años que no han tenido hijos los hubiese querido tener, según un estudio del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CDE-UAB) que por primera vez revela las causas de una maternidad deseada y no realizada.

Se trata del estudio "Los grandes porqués de la (in) fecundidad en España" que analiza la Encuesta de Fecundidad de 2018 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que se basa en encuestas a 14.556 mujeres y 2.619 hombres.

Los autores del estudio son los investigadores del CED-UAB Albert Esteve y Rocío Treviño, que han señalado que las políticas públicas "deberían priorizar la franja de edad de entre 25 y 39 años en sus actuaciones por el protagonismo que adquieren las razones de índole laboral y económica en la decisión de no tener hijos".

Según el INE, el 19% de las mujeres que en 2018 tenía entre 45 y 49 años (nacidas entre 1969 y 1973) no fue madre, por lo que la descendencia final acabó siendo de 1,6 hijos por mujer, mientras que "si estas hubiesen tenido los hijos deseados, la natalidad hubiese aumentado hasta 1,8", revela la investigación.

Este índice de maternidad de 1,8 hubiese sido superior al de la mujeres nacidas en 1974 en Canadá (1,73), Holanda (1,74) y similar a la descendencia de las de Finlandia (1,82) y solo 0,09 inferior a la de las de Suecia (1,89), señala el estudio.

Según Albert Esteve y Rocío Treviño, el problema de la natalidad es que "no se tienen los hijos que se quieren" y que las desigualdades de oportunidades en relación con la fecundidad "se juegan entre los 25 y 39 años".

Por ello, los investigadores creen que las políticas públicas "deberían priorizar esta franja de edad en sus actuaciones, sobre todo en el terreno laboral y económico", debido al peso que tienen en la decisión de tener hijos.

Asimismo, han recomendado que previamente se deberían "mejorar los niveles y condiciones de emancipación de los jóvenes" ya que la decisión de tener hijos "no se improvisa, sino que es el resultado de un proceso de asentamiento personal y la mayoría de veces conyugal que descansa en la confianza en el futuro "

La investigación revela que entre las mujeres menores de 25 años los motivos de no tener hijos se mueven en el ámbito de la decisión personal, ya que el 74% no los tiene por considerarse demasiado jóvenes o por que están cursando estudios.

En la franja de 25 a 29 años, las razones para no ser madre son no encontrar el cónyuge adecuado (12%), motivos económicos, laborales o residenciales (29%), no querer (12%) y considerar que no es el momento adecuado (44%).

En la de 30 a 34 años, las razones mayoritarias para no tener hijos son de tipo económico/laboral, lo que ocurre en casi 2 de cada 5 mujeres, mientras que el 22% asegura que no lo tiene porque no encuentra al cónyuge adecuado, al tiempo que aumentan las mujeres que no tienen un primer hijo por motivos de salud (un cuarto de ellas).

Los investigadores han señalado que esta fecundidad "insatisfecha" en un país que lidera las más bajas fecundidades mundiales y la naturaleza de las razones esgrimidas para ello "deberían constituir una llamada a la actuación de las políticas públicas", que tendrían que "priorizar su actuación en la franja de edad comprendida entre los 25 y los 39 años en el ámbito de la seguridad laboral y residencial".