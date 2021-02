El misterio de José Conde: el actor de TVE y 'La Hora de José Mota' que encontraron muerto durante un botellón

Nacido en 1955 en la ciudad gallega de Ourense, José Antonio Conde Cid, era de esas figuras de las que, aunque no todos se acuerden de su nombre, sí que lo hacen de su cara. Un habitual como secundario en series como 'Sin tetas no hay paraíso', 'Amar es para siempre' o incluso en el programa de comedia 'La Hora de José Mota', siempre con una sonrisa que embelesaba a la audiencia, y del que aseguraron sus múltiples compañeros que era “una persona muy vital”.

No obstante, a finales del mes de enero de 2011, hace ya 10 años, la familia de Conde denunció su desaparición. El actor estaba casado y tenía dos hijos adolescentes: Jaime y Mateo. Una noticia que pasó relativamente desapercibida entre los medios, en un panorama en el que ya se habían implantado los diarios digitales y especializados. Poco se comentó. Al fin y al cabo, Conde era un secundario de telenovelas, algunas películas y series de prime time televisivo pero en una época en la que no gozaban del prestigio actual.

Escena de José Conde durante la serie 'Calle Nueva' de TVE

Unas dudas y un drama que duró un total de un mes, hasta que unos jóvenes localizaron, sin buscarlo, el cuerpo sin vida del intérprete en el suelo, claramente sin vida. Ahora bien, ¿qué ocurrió en esos 30 días?

En una entrevista reciente con Vanitatis, el pequeño de los hijos, Jaime, le recordaba: “Mi padre era una persona muy especial y, como siempre digo y me describo, "éramos un carácter de mierda con una dulzura terrible". Cuando alguien es una persona única, ni uno mismo se entiende”.

El mes que desapareció José Conde

El 24 de enero ha quedado estipulado como el día en el que falleció el actor de cine y televisión José Conde, casi al mismo tiempo de que su mujer denunciara su desaparición. Los medios se hicieron eco en ese momento de que el actor atravesaba problemas psicológicos y que se encontraba en ese momento en tratamiento, motivo por el que tampoco se especuló en exceso durante la búsqueda.

No obstante, en la última semana de febrero unos jóvenes fueron de fiesta a un edificio abandonado junto a la calle Arturo Soria de Madrid. La idea era hacer un botellón entre todos, beber y divertirse, hasta que encontraron el cuerpo de Conde en el suelo, junto a la zona. Los informes forenses preliminares determinaron que no había signos de violencia en el cuerpo del intérprete, por lo que quedaban dos hipótesis: el suicidio o una muerte natural por hipotermia.

¿Qué ocurrió con el actor de TVE o 'Sin tetas no hay paraíso'?

Lo cierto es que, en el momento de su muerte, Conde vivía un gran momento de reconocimiento del público después de su papel de Juan Sánchez en la reconocida serie de Telecinco, 'Sin tetas no hay paraíso', así como secundario del cómico manchego José Mota o en la longeva telenovela de Antena 3, 'Amar es para siempre'.

Por eso extraña que nadie de los medios de comunicación arrojara más luz al fallecimiento del actor, cuyo cuerpo fue incinerado en el tanatorio de Parcesa, en Alcobendas. Las sospechas de que el caso de Conde fue un suicidio eran evidentes, pero no hay registros de la prensa de principios del 2010 que lo confirmase. En cualquier caso, los hijos del actor no han evitado hablar de su padre y su legado en los 10 años que se cumplen de su muerte en 2021.

Su hijo Mateo Conde siguió sus pasos en el mundo de la interpretación con 'Secretos de Estado' o 'Los nuestros 2'. Mateo tenía 20 años cuando murió su padre. También le guarda en el recuerdo su hijo pequeño, Jaime, que aunque no se ha dedicado a la pequeña pantalla, sí que recuerda a su padre en entrevistas y en publicaciones de Instagram, como las que ambos hermanos comparten cada 24 de enero. Precisamente hace tres años Jaime Conde arrojaba algo de luz a lo que ocurrió con su padre:

Fotografía de José Conde en un photocall

"Tenía tanto por decirte"

“Parece mentira que hayan pasado 7 años desde el día que te fuiste, confieso que esos años se me hacen días, no consigo comprender por que te tuviste que marchar de esa manera, por que no pude despedirme de mi gran amigo, de mi gran maestro”.

“Lo decidiste en el momento menos esperado y sin previo aviso, cuando yo estaba empezando a madurar, cuando estaba terminando mi adolescencia, cuando mi vida empezaba a ser aún más feliz. Tenía tantas cosas por decirte, tanto por agradecerte... A pesar de los obstáculos que me encuentro en el camino creo que puedo con todo, creo estar convirtiéndome en lo que siempre quisiste. Sí que es cierto que me encantaría poder sentarme a tu lado y que sepas las caídas y logros que estoy teniendo”, concluía el mensaje en redes sociales.