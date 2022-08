Míriam, en COPE, tras sufrir un pinchazo: "Tenía la visión borrosa, me caía y me tenían que coger"

Desde que se comunicaran los primeros casos durante el desarrollo de las fiestas de los Sanfermines, las denuncias por pinchazos a mujeres en contextos de ocio nocturno han aparecido en otros muchos puntos de la geografía española. Desde ese punto que marcamos como el inicio, los casos y las denuncias no han parado de sucederse creando una más que peligrosa tendencia. La gravedad de la situación instaura el miedo en la población, generando así un desconcierto dada la desinformación y los bulos que circulan sobre el tema. De este modo, parece fundamental hacer una radiografía de cual es la situación exacta respecto a esta práctica.

Una buena forma de verificar todo lo que esta sucediendo respecto a los pinchazos a chicas en las fiestas, es escuchar el testimonio de alguna que haya vivido tal suceso. Es el caso de Míriam, una chica de 20 de años que reside en Barcelona, y que, una noche, en un local de ambiente de la ciudad condal, fue víctima de esta peligrosa práctica. Hoy, la joven, atiende a COPE para relatar su testimonio sobre todo lo acontecido en aquella fiesta:

“Tengo bastante miedo, porque siempre piensas que a ti no te va a pasar, hasta que te pasa. Una vez que te sucede, por desgracia, piensas que porque no te puede pasar una segunda vez. Si que tengo bastante miedo y evidentemente este verano no tengo pensado salir a ningún sitio de discoteca ni de bares”, expresa Míriam sincerándose sobre como se encuentra tras vivir en primer persona y evidenciando el miedo como clara consecuencia resultante de este suceso.

Una de las principales dudas que surgen respecto al tema es el hecho de como darse cuenta de que te han pinchado, si se nota de forma clara y evidente. En este caso, la joven de 20 años no tuvo duda alguna al respecto: “Me mire la pierna, vi que tenía un puntito de sangre y me di cuenta de que tenía un pinchazo”.

Cuando esto ya ha sucedido, es fundamental que el nervioso y el pánico no puedan contigo. Lo fundamental es ponerse en un sitio más seguro y acudir a algún profesional o responsable del sitio en el que te encuentres. Es decir, es muy importante pedir ayuda para proceder a actuar: “Lo primero que hice fue ir corriendo al vigilante de seguridad de la discoteca. Le dije que me habían pinchado y que por favor me ayudaba. Lo primero que hizo fue sentarme en el sofá que había en la entrada , me dijo que me quedara ahí y que iba a llamar a un mosso y a una ambulancia”.

El atisbo de haber sido víctima de esta práctica se confirma con el paso de los minutos. Tal y como explica la joven catalana, las consecuencias se hacer notar de forma clara: “A los diez minutos aproximadamente me desplomé. No me quede inconsciente del todo, pero sí semiinconsciente. No sabía muy bien que estaba pasando. Tenía la visión bastante borrosa, estaba muy mareada, me caía y me tenían que coger, a pesar de que estaba en el sofá. No tenía fortaleza ninguna. Hiciesen lo que me hiciesen, yo sentía que lo tenía que hacer por los efectos del pinchazo”.

“El trato por parte de la discoteca fue excelente. Estuvieron conmigo desde el primer momento, tanto los vigilantes de seguridad como todo el equipo. Desde el momento en el que vieron que me habían pinchado, estuvieron conmigo hasta el final. Luego al día siguiente contactaron conmigo para ver como estaba, así que un trato excelente”, agrega Míriam agradeciendo así a todos aquellos que velaron por su seguridad además de ratificar la importancia de ponerse en manos de personas que realmente puedan ayudarte.





La realidad actual del asunto

Este vertiginoso crecimiento de las denuncias sobre esta práctica está dando pie al desconcierto sobre la realidad existente fruto de la desinformación y los bulos divulgados. Uno de los temas donde más dudas existe, es en lo relativo a si realmente existen casos donde se haya producido sumisión química. Es decir, si las pruebas realizadas a las chicas que han sufrido un pinchazo han evidenciado en sus resultados la introducción de alguna sustancia química en el cuerpo de la víctima.

La respuesta era negativa hasta el pasado domingo, cuando la Policía Nacional detectó MDMA, éxtasis líquido, en el cuerpo de joven de tan solo 13 años. La chica sufrió la agresión durante las fiestas del barrio de Montevil, en Gijón. Es por tanto, hasta el momento, el primer caso confirmado de presencia de sustancias químicas tras un pinchazo en España.

Otra de las cuestiones sobre la que existen más dudas, es si se ha llegado a realizar alguna agresión o algún delito sexual tras llevarse a cabo esta práctica. El principal motivo por el que, a priori, se realiza esta técnica viene basado en sus consecuencias. Es decir, la víctima se muestra vulnerable y sumisa a ordenes de otras personas. Esto es aprovechado para acometer con mayor facilidad agresiones sexuales, entre otros delitos, tales como robos.

Atendiendo a los datos ofrecidos por la Policía y fuentes oficiales, a día de hoy, pese a la cantidad de casos de pinchazos ya confirmados, no existe ninguno que haya derivado a ese tipo de delitos. En gran parte de los casos esto se debe a la rápida intuición de las víctimas de sentir que han sido pinchadas. El ponerse en mano de conocidos o responsables del respectivo local, es indispensable para evitar que esta práctica derive en un delito sexual. Resultante de todo esto, lo cual no resta el más mínimo grado de gravedad al asunto, se produce cierto alarmismo en lo relativo a delitos sexuales, ya que realmente los pinchazos, de momento, no han derivado en ellos. Pese a ello, mantener la alerta es muy importante para evitar males mayores.

En cuanto a los números de casos

Cuantificar la cifra exacta es una cuestión que de forma muy breve quedaría obsoleta dado el, hasta el momento, imparable aumento de los casos. Los casos en España se cuentan ya en decenas, pero, si el ritmo continua con la misma intensidad, más pronto que tarde se contará en centenas. Pese a ello, tras los primeros casos surgidos en Pamplona, cabe resaltar que hasta cuatro comunidades han confirmado casos de pinchazos en las últimas horas. En concreto, Cantabria, Andalucía, País Vasco y Cataluña.

En las citadas comunidades es donde han dado casos muy recientemente, pero donde se lleva la palma es en Cataluña que es la más afectada. Dos denuncias producidas en Barcelona se suman a siete ya notificadas anteriormente. Estas, sumadas a otra de Girona, suponen superar la veintena en esta comunidad. Cabe resaltar que anteriormente ya se habían comunicado 16. Todo esto, sumado a las de otras comunidades supone varias decenas de casos confirmados.

En cuanto al género, pese a que se ha detectado algún caso en chicos, la mayoría de ellos se ha sucedido sobre chicas.