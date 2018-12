Miriam Saavedra evita hablar de Carlos Lozano ante los rumores de reconciliación y boda

MADRID, 27 (CHANCE)

Miriam Saavedra llega una semana saboreando las miles del éxito. El pasado jueves consiguió hacerse con el ansiado maletín de Gran Hermano VIP al ser proclamada ganadora por la audiencia. Un feliz reconocimiento que llega en el mejor momento para la peruana.

Tras participar en un bolo en Barcelona, la ex de Carlos Lozano regresaba a Madrid tratando de no mezclarse en temas relacionos con Mónica Hoyos y con su exnovio: "No voy a decir nada. Estoy muy contenta porque soy una gran hermana. Soy una gran hermana le duele a quien le duela. Muy contenta, muy feliz".

Un silencio que se rompió cuando le tocó hablar de sus seguidores: "Son una pasada, no tengo palabras, son gente que ha sufrido muchísimo, se han visto el 24 horas. Han estado ahí a tope, ellos son unos guerreros".

Aún así, habría algo que ha provocado un cambio radical según las últimas informaciones de Kiko Hernández. El colaborador aseguraba en Sálvame que ella y Carlos Lozano se habían comprometido: "Él se ha comprometido a dejar que Miriam haga su vida televisiva y ha dejado claro que quiere una relación seria. Va a hacer como si Mónica Hoyos no existiera y parece que los dos ya pueden pensar en una fecha para su boda".