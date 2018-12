Miriam Saavedra confirma su cita con Carlos Lozano

MADRID, 28 (CHANCE)

Miriam Saavedra ha confirmado a Sálvame que comió con Carlos Lozano el día de Nochebuena. Una cita para tres en la que la madre de la ganadora de GH VIP podría haber tenido un papel fundamental. Y es que según explicó Kiko Hernández, la que fuera suegra de Carlos Lozano le incitó a que se casara con su hija.

Mientras sigue sin conocerse lo que se habló en esa comida, Miriam ha explicado a Kike Calleja que sí estuvo con su ex: "Han pasado muchas cosas y teníamos que conversar. Él se ha disculpado y creo que es bonito pero todavía me siento dolida y tengo mucho que analizar".

Aunque la peruana haya asegurado que no ha vuelto con Carlos, un testigo de la comida aseguraba al programa que sí: "La madre de Miriam era la que manejaba la conversación. Ella le dijo a Carlos que si quiere a su hija, tiene que cuidarla y casarse con ella y él dijo que sí en voz baja. Se estaban todo el rato diciendo 'mi amor' y 'cariño' y se veía clarísimo que están juntos".

Y en el otro vértice de este triángulo televisivo nos encontramos con Mónica Hoyos que ha querido poner tierra de por medio. Una distancia que no le ha impedido enviar un mensaje muy directo a sus enemigos: "Si no te aportan que se aparten, el mundo es de los valientes, que no te convenzan de lo contrario!! Si para algo me sirvió el concurso, fue para ver quien es quien! Trabaja en ti, cree en ti, ya sabes que se puede tener talento y decencia a la vez. Protege lo que más ames como una leona! A los que intentan hacerte daño, tranqui popus, que las puertas son giratorias y al final los desgastados serán ellos! Felices fiestas mi gente".