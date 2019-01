Miriam Saavedra confiesa que ha necesitado ayuda psicológica tras su ruptura con Carlos Lozano

MADRID, 8 (CHANCE)

Miriam Saavedra continúa paseándose por los platós de Telecinco después de proclamarse ganadora de Gran Hermano Vip, y en la mañana de este martes le ha tocado el turno a El Programa de Ana Rosa, donde se ha encontrado con Joaquín Prat que le ha defendido durante todo el concurso.

La peruana ha querido sentencia que "mi relación con Carlos Lozano no existe hoy por hoy", desvelando que tras la polémica llamada de Carlos Lozano ha decidido poner punto y final a su historia con el presentador, reconociendo que tienen una relación "tóxica".

"Necesito un tiempo para conocerme a mí misma", ha confesado la ganadora, que se defiende ante los que la acusan de haber hecho un papel: "Yo soy Miriam Saavedra desde que nací y eso no me lo va a quitar nadie".

En cuanto a su relación con Mónica Hoyos, a la que todavía no ha visto desde que saliera de la casa de Guadalix, ha reconocido que: "A mí me encanta ser generosa en el sentido de que le voy a dar la mano siempre" y añade que: "somos mujeres, somos compatriotas y el centro de atención no es Carlos, soy yo y ella". Sin embargo, Mónica continúa en paradero desconocido y no ha dado señales desde que acabara el concurso.

En cuanto a su relación con Carlos Lozano, ha confesado que ha necesito ayuda de un profesional para superar la difícil ruptura y confesaba: "Sería absurdo no buscar ayuda. Es lo mejor que se puede hacer cuando una relación están en ese punto de falta de respeto mutuo. Además, Miriam ha confesado que uno de los motivos que le han llevado a ponerse en manos de un profesional es porque "necesita sanar", asegurando que ahora mismo su corazón está roto.