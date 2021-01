Miras retrasa declaración institucional a las 18:00 antes de reunión con Cs

(Actualiza la NA3274 con el retraso una hora de la declaración institucional de López Miras y de la reunión con Cs)

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha retrasado a las 18 horas de este miércoles su anunciada declaración institucional antes de su reunión con su consejera portavoz, Ana Martínez Vidal, de Cs, que pide el cese del titular de Salud, Manuel Villegas, tras conocerse que se vacunó contra el coronavirus junto a altos cargos y funcionarios de su departamento y del Servicio Murciano de Salud.

Ana Martínez Vidal ha anunciado este encuentro, que será finalmente a las 19 horas, en la Asamblea Regional de Murcia, donde este miércoles el propio consejero de Salud ha defendido la gestión de las vacunaciones y se ha negado a presentar su dimisión.

La portavoz del gobierno y consejera de Empresa ha calificado de "totalmente injustificables e intolerables" las vacunaciones, y ha mostrado su malestar por haberse enterado por los medios de comunicación porque es una "falta de transparencia y de lealtad" del PP.

Queremos llegar hasta el final, ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo tras anunciar la reunión en la que solicitará el cese de Villegas. Después de esta reunión, ha afirmado Vidal, será el presidente el que tendrá que dar explicaciones, ya que hasta el momento no se han producido.

Sin embargo, preguntada por si se producirá una crisis en el Gobierno de coalición si el cese no se produce, la líder de Ciudadanos ha contestado que no contempla ese escenario y no ha aclarado qué actuaciones llevarán a cabo si no apartan a Villegas del cargo.

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, se ha dirigido a Vidal al afirmar que antes de lanzarse a las redes sociales a pedir cabezas, es más fácil pedir explicaciones a un compañero con el que te sientas todas las mañanas y, si no te convencen esas explicaciones, entonces pedir responsabilidades.

Ha considerado que el consejero ha dado la cara y ha ofrecido explicaciones públicas y que Salud no ha incumplido el protocolo nacional de vacunación que contempla en esta fase la vacunación del personal de salud pública que trabaja en la gestión de la pandemia.

Rechazamos la cacería política que partidos que tienen mucho que callar han emprendido hacia el doctor Villegas, ha continuado Segado, quien ha definido al titular de Salud como un hombre honrado, honesto, que lleva más de 30 años ejerciendo como médico y que lleva 10 meses al pie del cañón dando la cara día a día en la gestión de la pandemia.

A la pregunta de si López Miras ha recibido la vacuna, Segado ha contestado: No, rotundamente. EFE

