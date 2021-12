El ministro de Educación de Perú no ve motivos para renunciar al cargo pese a la presunta filtración de exámenes

El ministro de Educación de Perú, Carlos Gallardo, ha asegurado que no ve motivos para renunciar a su cargo y que, por tanto, no lo hará, pese a estar presuntamente involucrado en la filtración de los exámenes para el nombramiento de docentes.

El encargado de la cartera de Educación ha calificado su presunto vínculo con este delito como una "patraña", la cual "se tiene que investigar" para dilucidar quienes son los responsables, recoge el diario peruano 'La República'.

"No tengo por qué renunciar, no veo ningún motivo, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo. Creo que el Congreso el día de mañana tomará la opción, cualquiera que sea, a favor o en contra de nuestra gestión, tenemos que respetar", ha apuntado.

Respecto al testimonio aportado por un testigo protegido por la Fiscalía, que afirma que la hija del ministro y la congresista de Perú Libre, Lucinda Vásquez, habrían sido las responsables de la filtración, Gallardo ha reprochado que "no tiene ni pies ni cabeza" y que es una "patraña".

Este martes el Congreso de Perú debatirá y votará una moción de censura contra el ministro presentada por Renovación Popular por una serie de nombramientos cuestionados en el Ministerio, así como por su presunto vínculo en la filtración de los exámenes.

Renovación Popular considera que Gallardo no es la persona idónea para desempeñar las funciones al frente de la cartera al ser una persona "más que cuestionada" al pertenecer a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación de Perú.