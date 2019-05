Ministra Sanidad: El desabastecimiento solo alcanza al 1% de los medicamentos

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha pedido este jueves que no se genere alarma con el desabastecimiento de algunos fármacos, porque esta situación apenas alcanza al 1 por ciento del conjunto de medicamentos y no hay enfermedad alguna que quede sin tratamiento.

María Luisa Carcedo se ha referido a este asunto en declaraciones a los periodistas, sobre lo que recordó que ayer en el Consejo Interterritorial de Salud se aprobó un plan para garantizar el suministro de medicamentos en colaboración con las comunidades autónomas, la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios.

Carcedo sostuvo que el 50 por ciento de las causas que provocan desabastecimiento se debe a problemas en la fabricación, por lo que se debe insistir a los laboratorios de que "si se responsabilizan en suministrar un medicamento, tienen que adaptar su sistema de producción" para cumplir con este compromiso.

Detalló que se ha aprobado un conjunto de medidas para la detección e información temprana, de forma que en cuanto se identifique una carencia se avise a los responsables sanitarios para que puedan sustituir el tratamiento afectado por otro medicamento.

No obstante, insistió la ministra en que los casos de desabastecimiento han afectado a un porcentaje muy bajo del conjunto de fármacos que se prescriben en España, y no existe enfermedad alguna para la que no se disponga de medicamento efectivo, por lo que hay que evitar "el riesgo de alarmismo".

Añadió María Luisa Carcedo que otros países, como Italia, Francia y Reino Unido, tienen "bastante más problemas" de desabastecimiento que España, por lo que no se puede vincular este hecho con la "obligación" del Ministerio de intentar conseguir el precio más ventajoso posible en los fármacos, como es su responsabilidad "para una buena gestión de los recursos públicos".