Miles de personas protestan en Barcelona por "represión" contra los jóvenes

Miles de personas, unas 4.000 según la Guardia Urbana, la mayoría estudiantes, profesores y padres y madres de alumnos, se han manifestado en Barcelona para denunciar lo que consideran una "brutal represión" contra los jóvenes por parte de la policía durante las protestas de la semana pasada.

La manifestación, encabezada por el lema de "Por los derechos y las libertades, basta de represión ¡No toquéis a nuestros jóvenes!", ha sido convocada por el Sindicat d'Estudiants y respaldada por el sindicato de profesores USTEC y la intersindical SCS e CAU-IAC, así como la CGT, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Docents per la República, la FAPAC, el Colectivo de Madres y Abuelas por la República (MAR), y la sectorial de Educación de la ANC.

En primera fila de la manifestación ha desfilado el cantautor Lluís Llach, quien se ha encargado de leer el manifiesto final del acto en la plaza de Sant Jaume.

También en primera fila se han manifestado mujeres del recién creado colectivo de Madres y Abuelas por la República (MAR) ataviadas con un pañuelo rojo en el cuello, que han decidido que sea su elemento identificador, y que llevaban pancartas con el lema: "Nuestros hijos no se tocan".

La manifestación, que ha comenzado en la plaza Universidad y ha concluido en la plaza de Sant Jaume, ha transcurrido sin incidentes en un ambiente reivindicativo con numerosos gritos contra la policía y a favor de la libertad de todos los detenidos durante las protestas de los últimos días y de los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo.

Los manifestantes han gritado consignas como "fuera las fuerzas de ocupación", "más educación y menos policía", "ni un paso atrás", "no son violentos, son valientes", "no es violencia, es autodefensa", "Buch dimisión", "más educación y menos policía", "fuera, fuera, fuera la bandera española", "Buch dimisión", y "no tenemos medio".

Profesores voluntarios del sindicato USTEC han montado un cordón de seguridad cuando la manifestación ha pasado por delante de la Jefatura de Policía, en la Vía Laietana, a la que los manifestantes han dedicado abucheos, silbidos y gritos como "la policía tortura y asesina" o "fuera, fuera, fuera, la bandera española", sin que se hayan producido incidentes.

Los manifestantes también han portado carteles en los que se podía leer: "Martí libertad", en referencia a uno de los detenidos durante los disturbios de la semana pasada; "Sólo el pueblo salva al pueblo"; "Sacad las garras de nuestros hijos" o "no se toca a nuestra juventud".

El cantautor Lluís Llach ha leído el manifiesto final de la convocatoria en el que ha recordado que en Cataluña se han manifestado centenares de miles de personas pacíficamente durante años "en defensa de los derechos y libertades" de los catalanes.

El manifiesto denuncia "la enloquecida respuesta de los aparatos policiales del Estado y autonómicos y de la judicatura" y lo tilda de "represión digna de un estado autoritario" con "detenciones arbitrarias y prisiones provisionales injustificadas".

Según el manifiesto leído por Llach, todo ello tiene por objetivo "aterrorizar, coartar la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el ejercicio de los derechos fundamentales".

También ha intervenido en el escenario montado en la plaza de Sant Jaume Montse Piqué, portavoz del colectivo Madres y Abuelas por la República, que ha explicado el objetivo con el que ha nacido: "Hacer de red en toda Cataluña para parar la brutalidad policial contra nuestros hijos".

También han intervenido amigos, familiares y grupos de apoyo a las personas detenidas durante los últimos días, tanto en los disturbios como previamente, el pasado 23 de septiembre, cuando nueve personas presuntamente vinculadas a los CDR fueron arrestadas y acusadas de terrorismo y tenencia de explosivos

Los amigos y familiares de estos detenidos, siete de los cuales están encarcelados, dos de ellos en régimen de aislamiento, han denunciado "irregularidades" durante las detenciones y el encarcelamiento.

Entre los congregados en la plaza Sant Jaume había un centenar de personas con imágenes de actuaciones policiales y un ojo tapado, en recuerdo a las personas que han perdido la visión de un ojo durante los disturbios de la semana pasada como consecuencia supuestamente del impacto de pelotas de goma.

La manifestación ha concluido sobre las 20:10 horas con el canto del himno catalán y gritos de "libertad, libertad".