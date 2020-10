Miles de personas se manifiestan en Madrid contra el estado de alarma

Miles de personas, la mayoría en coche, se han manifestado este lunes en Madrid convocados por Vox en contra del estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus en la capital y en ocho municipios de la región.

Según dijeron a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno con datos de la Policía Nacional, se han movilizado 3000 vehículos.

Los coches, las motos y centenares de personas a pie han portado banderas españolas y han llegado a colapsar La Castellana y la calle Serrano. En el puente de la calle de Juan Bravo se han colgado varias pancartas, en una de las cuales, de gran tamaño, se puede leer "Ni tutelas, ni tu tía. Madrid es libertad y quieren hundir Madrid".

En otra pancarta también los simpatizantes de la formación han escrito "Tu Gobierno nuestra ruina".

No todos los conductores y ocupantes de los vehículos, prácticamente parados en la Castellana y en la calle de Serrano, han llevado la mascarilla colocada, en un recorrido en donde también se han escuchado gritos de "Gobierno dimisión" y vivas a España.

Esta convocatoria ha tenido lugar en otras ciudades española como Barcelona, Valladolid, Segovia o León.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha arremetido contra el plan "totalitario" de la "dictadura" del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de imponerlo en Madrid con es estado de alarma por sus ideas y no por criterios científicos.

Preguntada por qué no se había comunicado la marcha a la Delegación, Monasterio ha respondido así: "Los españoles no tienen que pedir permiso para salir a su casa y no tienen que pedir permiso para ondear su bandera nacional y para gritar ¡viva el rey y viva españa!. No tienen que pedir permiso. Lo que hay son españoles a pie de calle".

También ha querido dejar claro que si su partido está al lado de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "no hay peligro" de que la izquierda gobierne en la región.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado en Twitter la presentación de una denuncia por prevaricación contra lo que califica de "estado policial ilegal" ordenado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "antes de la entrada en vigor del estado de alarma en Madrid".

El presidente de Vox, formación que el sábado anunció también la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el que califica de "ilegal" estado de alarma, cierra su tuit con un mensaje en el que señala: "En las calles. En los Tribunales. En las Instituciones. Siempre a vuestro lado".

El protagonismo de este partido a lo largo de la jornada ha continuado esta tarde cuando se ha sabido que el debate de la moción de censura que ha presentado tendrá lugar el 21 y 22 de octubre.