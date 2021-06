Miles de docentes lamentan que aún falten semanas para terminar su vacunación

Miles de docentes de toda España, considerado personal esencial, están afrontando serios problemas para completar su pauta de vacunación tras recibir su primera dosis de Astrazeneca y ser suspendida en marzo por la aparición de casos de trombos.

La situación es muy desigual por comunidades autónomas, algunas de las cuales han aducido falta de dosis para continuar con el proceso y la estimación es que entre junio y principios de julio hayan completado la pauta.

Tanto el sindicato ANPE como CSIF están recibiendo quejas por la lentitud y falta de información del proceso de vacunación por parte de las administraciones, exigiendo recibir el pinchazo antes de acabar el curso académico o durante el presente mes de junio.

Según explica a EFE un portavoz de CSIF, hay "miles de docentes en toda España preocupados por su segunda dosis porque no les llaman. Pero no hay datos porque no los facilita la Administración. De hecho, esta fue una de las razones por las que nos concentramos la semana pasada frente a Educación, para que se convoquen los comités de Seguridad Laboral en los centros y realizar ese seguimiento".

En el mismo sentido, ANPE explica que se están registrando muchos problemas y que la situación es muy desigual en función de la comunidad autónoma de residencia de los profesores, según la información recabada por este sindicato en sus sedes territoriales.

Así, en Castilla-La Mancha los docentes se pincharán de la segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer a partir del lunes y se terminará "a muy tardar antes del 30 de junio"; esta semana están recibiendo la segunda de Moderna quienes quedaron fuera de AstraZeneca tras su suspensión, añade ANPE.

En el caso de Asturias se retomó la vacunación preferente de la segunda dosis de Pfizer -aunque más del 90 % del profesorado se ha inclinado por AstraZeneca-, y se ha parado la vacunación hasta que pasen las primeras pruebas de las oposiciones a docentes para evitar que aspirantes y tribunales puedan verse afectados por efectos secundarios del suero.

En Aragón están vacunando de la segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer -la mayoría prefiere AstraZeneca- y aún no han vacunado a todos los que comenzaron la pauta en marzo, mientras que en Extremadura se está citando ahora para la segunda de AstraZeneca.

En Andalucía, el profesorado ha culminado el proceso de la primera dosis, administrándose la segunda conforme al calendario individual de cada docente.

A aquellos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca en la comunidad andaluza, se les ofrece elegir entre una segunda de la misma vacuna o de Pfizer/Moderna.

En Canarias, Sanidad "adelantará la vacunación de los docentes que actualmente tienen cita para recibir su segunda dosis en julio. Muchos de ellos habían sido citados para administrarles la segunda dosis del suero después de las 16 semanas máximas recomendadas".

En el archipiélago hay unos 7.000 docentes en esa situación, explica este sindicato.

En Madrid se sigue citando, pero "hay muchas incidencias"; en Galicia ha comenzado la vacunación de la segunda dosis aunque es "más lenta que en la primera y hay numerosas incidencias", y en Navarra "están poniendo la segunda sin problemas y dando a elegir vacuna -la mayoría quiere AstraZeneca".

En Cataluña sí están vacunando de la segunda dosis AstraZeneca; en Cantabria han reanudado el proceso esta semana tras informar de que ha habido un problema de disponibilidad; en la Comunidad Valenciana administrarán la segunda del 21 de junio al 12 de julio; en Castilla y león faltan algunas provincias de segunda dosis, pero están citados estos días.

Por último, en Baleares empezaron a llamar a los de la segunda dosis la semana pasada, pero "va muy lento", explica ANPE. EFE