El ‘milagro’ de Denis: sesenta días en cuidados intensivos

Ana Isabel Cordobés

Sesenta días separan a Denis Cirpaci del día que entró en la UCI hasta el momento en que salió de ella, un milagro de los médicos y de Dios, resume su mujer Heidi.

Denis Cirpaci es un joven de origen rumano, que lleva casi veinte años residiendo en Navarra y muy conocido por regentar varios negocios automovilísticos. Durante días fue el paciente por coronavirus más joven ingresado en una UCI navarra. El coronavirus me ha pegado muy fuerte, reconoce en una entrevista concedida a Efe.

El 20 de marzo, recuerda, entró en la Clínica San Miguel de Pamplona, después de notar fiebre de 39 grados durante unos cuatro o cinco días.

Entró a planta, pero el 23 de marzo, a la 1 de la madrugada, empeoró e ingresó en la UCI. Lo hizo con 28 años y salió con 29, dos meses después de su entrada y varias subidas y caídas en su estado de salud. Han pasado tantas cosas resume.

De esos dos meses, estuvo dormido cuarenta días en los que su mujer, Heidi Dragan, pudo estar cerca de él. No podía pasar a verle, pero me dejaban asomarme a los cristales y eso es algo que otras personas no han podido hacer.

Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, cuenta Txuma Urtasun, jefe del Servicio de Intensivos en la Clínica San Miguel. Denis, cuenta el médico, se convirtió en el representante de la pandemia en el centro y se marcaron como objetivo sacarle adelante.

Más aún cuando estaba intubando a Denis y su teléfono móvil sonó en la habitación de la UCI donde se encontraba ingresado con grandes dificultades. En la pantalla, recuerda Urtasun, había una foto del joven al lado de unos niños. "Al ver esa foto supe que teníamos que salvarle".

La situación al llegar a la UCI fue empeorando y necesitó una aportación de oxígeno de entre el 80 y el 100 % durante muchos días. Por ello decidieron realizar la técnica del decúbito prono, que consiste en poner boca abajo al paciente para liberar los pulmones y facilitar la entrada de aire.

En su caso se añadía una dificultad: la obesidad mórbida. Existe mayor incidencia de gravedad en casos de coronavirus en personas con obesidad, apunta Urtasun.

Esta técnica trajo consigo una mejoría de Denis, que se vio truncada cuando se encontraban a punto de desconectarle ya que se le reprodujo una neumonía que obligó a volver a sedarlo e intubarlo.

Denis cumplió 29 años el 20 de abril, cuando aún estaba ingresado en la UCI. El día anterior había tenido una pequeña mejoría así que Heidi decidió hacerle un bizcocho para celebrarlo. Como estaba tan bien, pensé en verle, pero me dijeron al llegar que había empeorado, que no podía verle, que tenía los pulmones otra vez duros como piedras.

En esos días de recaídas los médicos les dijeron que solo quedaba rezar, prácticamente estaba todo hecho, recuerda su mujer, que agradece al equipo médico y sobre todo a Dios, que nos ha movido a todos la recuperación de su marido.

Tanto Denis como Heidi eran católicos al llegar a España, aunque ahora pertenecen a la Iglesia evangélica, con mucho arraigo en su país de origen, Rumanía.

Durante dos meses, tanto su mujer como la madre de Denis se refugiaron en el rezo. En la habitación de la clínica tienen un ejemplar de la Biblia en rumano, guardado y cuidado en una funda de piel, que Heidi enseña.

Busca con esmero el Salmo 91, que comienza: Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: "Mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío". Es el Salmo que han leído durante todo el ingreso.

El apoyo no solo ha llegado desde su familia y desde el personal médico, sino que familiares y amigos que viven en otros países como Italia, Francia o Bélgica han organizado rezos. A ellos les llegó una de las primeras imágenes de Denis al salir de la UCI.

También estuvo su madre Simona, que pasó junto a Heidi las recaídas de Denis y que el día en que él salió de cuidados intensivos se arrodilló frente al equipo médico que había trabajado para salvar la vida de su hijo y frente a Urtasun.

Ya en la habitación, su madre le besó los pies y los hombros. Somos una familia muy unida, hacemos todo juntos, cuenta Denis.

Esa es una de las imágenes que más lleva grabadas en la mente Urtasun: la de la madre de Denis arrodillada delante del equipo médico de la clínica. Todos estábamos llorando.

El otro momento que quedó grabado en su memoria ocurrió días después del ingreso. En esa llamada les comentó que el estado del joven era grave y Simona, su madre, preguntó si ella podía donar uno de sus pulmones para salvar la vida de su hijo.

Sus dos hijos estuvieron también presentes en el momento en que salió de cuidados intensivos, y durante su estancia, a través de collages con fotografías, corazones y mensajes de ánimo.

El día en que recibe a EFE, está a 24 horas de recibir el alta, que acaba de llegar, y visiblemente tocado por el virus, con una profunda cicatriz fruto de la traqueostomía que le practicaron para conectarle el ventilador y un temblor en las manos provocado por su larga estancia en la UCI.

Hoy solo pide que nadie más pase por esto, porque no es fácil y se muestra esperanzado a la hora de volver a casa porque le esperan sus hijos. También agradece al equipo médico su trato. Han sido como una familia. EFE

