Mila Ximénez se despide de Sálvame: "Estoy contenta y al tiempo muy nerviosa"

MADRID, 28 (CHANCE)

El lunes por la tarde se anunció en Sálvame el primer concursante de GH VIP 7. Después de mucho tiempo dejando caer que una de las posibles participantes de este reality sería Mila Ximénez, se terminó por confirmar. Y es que no hay nada que le haga más ilusión en estos momentos que participar en este formato, siendo el segundo espacio de este tipo al que se presenta, ya que recordemos que en el 2016 se sumergió en la aventura de Supervivientes, donde pudimos ver la fuerza que tiene la colaboradora que llegó a la final quedando en el tercer puesto.

De esta manera, la colaboradora de Sálvame ha anunciado por sus historias de Instagram su marcha -temporal- del programa hasta que comience GH VIP 7: "Hola a todos, como sabéis estoy confirmada para GH VIP, estoy contenta y al tiempo estoy nerviosa, muy nerviosa porque es una experiencia que no sé como la voy a librar, pero lo que sí que os puedo asegurar que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para disfrutarla y para que disfrutéis. Os pido paciencia, os pido apoyo y sobre todo comprensión, pero sin ninguna duda ¡allá vamos!".

Después de estas historias con la música de fondo de Gran Hermano, Mila Ximénez ha colgado una fotografía suya personal con un mensaje: "Ha llegado el momento de desaparecer, por un tiempo. Gracias a los que confiáis en mí y a los que no, también. Nos vemos pronto". Y es que la colaboradora se ha querido despedir de todos sus seguidores porque ya no volverá a aparecer en Sálvame y de la gran pantalla hasta que no entre en la casa de Guadalix de la Sierra.