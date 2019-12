Mila Ximénez y Alba Carrillo discuten a menos de 24 horas de la final de 'GH VIP 7'

MADRID, 19 (CHANCE)

Mila Ximénez y Alba Carrillo parece que no van a llegar a la final siendo mejores amigas porque todos los días protagonizan una discusión. Y es que aunque sea por una tontería parece que las dos están al borde del desquicio y no soportan ni una sola cosa que les pueda llegar a molestar.

Este miércoles por la noche, las tres finalistas de GH VIP 7 han disfrutado de una cena maravillosa. Alba, Mila y Adara han llegado a la final del concurso y ni si quiera ellas saben cómo ha podido ser así. Participaron en un amigo invisible y cada una llevó una caja llena de su regalo. Aquí fue donde la paz de la casa se esfumó. Mila Ximénez le daba ilusionada a Adara su regalo y le explicaba cada cosa que había dentro de la caja, cuando de repente Alba saltó: "¿Eso tiene ticket de regalo?".

Un comentario que no hizo ninguna gracia a Mila Ximénez ya que lo había hecho con toda su buena intención y además, mostraba su ilusión mientras que Adara abría cada cosa. "Si empezamos así, no lo doy. Pues nada se acabó el regalo". No vio oportuno el comentario de la modelo, que la verdad, no lo hizo con ninguna mala intención porque en cuanto vio que la colaboradora se había molestado le dijo: "No seas tonta que es de broma"

Parece que cada una tiene las características justas para conseguir el premio, aunque hay que tener en cuenta que gracias a todas las circunstancias que han ocurrido en la casa, estas han actuado de una manera o de otra, por lo que es un cúmulo de muchos factores. Lo cierto es que los nervios de la final ya son bastante palpables y hoy, las tres dirán 'adiós' a la casa donde han estado viviendo tres meses.