Mil asesinadas por la violencia machista (Toma 1)

Raquel de Blas y Macarena Baena.

El asesinato de Ana Lucía a manos de su pareja ocurrido el pasado viernes en Córdoba ha elevado a mil el número de mujeres víctimas mortales de violencia machista contabilizadas desde 2003, año en el que empezaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

Mil mujeres que tienen rostro, nombre, hijos, familia, amigos... Unas vidas a las que un asesino puso fin por el simple hecho de ser mujeres, por no doblegarse, por no someterse, por querer ser libres.

Mil mujeres de las que la Agencia Efe ha querido dejar constancia pese a las dificultades y la imposibilidad de identificar a tres de ellas.

Una trágica lista que comienza hace dieciséis años con Yaneth, de 28 años, arrojada por su novio desde un segundo piso en la localidad malagueña de Fuengirola el 7 de enero de 2003, y acaba con el de Ana Lucía. En realidad la lista no acaba, solo continua.

Porque Yaneth y Ana Lucía sólo ponen nombre a los números uno y mil de una lista que es mucho más extensa, que componen miles de mujeres que no constan, que no existen, porque sus asesinatos se cometieron en una época en la que la violencia sobre ellas estaba normalizada, en la que vivían supeditadas a sus novios o maridos, en la que no tenían los mismos derechos y en la que eran consideradas algo inferior y de su propiedad.

Una de esas mujeres "que no consta" es Ana Orantes. Asesinada en 1997 por su marido tras cuarenta años de palizas y violaciones. Un día no pudo más y se atrevió a contar su historia ante las cámaras de Canal Sur.

Trece días después de ese acto de valentía que supuso un antes y un después en la concepción que la sociedad española tenía de la violencia machista, su marido le dio una paliza, la ató a una silla y la quemó viva delante de uno de sus ocho hijos.

Ana Orantes fue la voz de las miles de mujeres que no se atrevían a alzar la suya para denunciar los malos tratos. Su testimonio tuvo un impacto decisivo, revolvió conciencias y puso nombre a la violencia de género.

A continuación, y dividida en cuatro tomas (2003-2005; 2006-2009; 2010-2013 y 2014-2019) debido a su extensión, se adjunta la lista de las mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, con datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

2003

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

1 Yaneth 28 07-ene-03 Andalucía

2 Rocío 35 11-ene-03 Cataluña

3 Zorla 35 14-ene-03 Islas Canarias

4 Maite -- 14-ene-03 Cataluña

5 Isabel 49 19-ene-03 Andalucía

6 Silvia 31 24-ene-03 Cataluña

7 Cristina 34 27-ene-03 La Rioja

8 Encarnación 80 28-ene-03 Andalucía

9 Mónica 30 03-feb-03 La Rioja

10 Rosario 76 09-feb-03 Andalucía

11 María del Carmen 72 10-feb-03 Galicia

12 Gloria 28 11-feb-03 Cataluña

13 Manuela 71 05-mar-03 Comunidad de Madrid

14 Elena 28 15-mar-03 Andalucía

15 Inmaculada 28 18-mar-03 Región de Murcia

16 Antonia 49 18-ma-03 Galicia

17 Manuela 38 24-mar-03 Andalucía

18 Isabel María 38 28-mar-03 Andalucía

19 Dora 40 02-abr-03 Comunidad Foral de Navarra

20 María José 38 05-abr-03 Comunidad Valenciana

21 Daniela -- 07-abr-03 Comunidad Valenciana

22 Silvia 42 13-abr-03 Cataluña

23 Yaiza 25 15-abr-03 Islas Canarias

24 Liliana Rocío 34 06-may-03 Cataluña

25 María Matilde 43 08-may-03 Castilla-La Mancha

26 Dolores 48 13-may-03 Cataluña

27 María José 28 21-may-03 Comunidad Valenciana

28 Patricia Susana 29 23-may-03 Aragón

29 Cándida 39 30-may-03 Galicia

30 María Rosario 35 01-jun-03 Aragón

31 María Sonia -- 07-jun-03 Principado de Asturias

32 Francineide 39 09-jun-03 Región de Murcia

33 Ana María 52 11-jun-03 Cataluña

34 Victoria 35 13-jun-03 Ciudad Autónoma de Ceuta

35 Francisca 45 23-jun-03 Castilla y León

36 Teresa 65 29-jun-03 Cataluña

37 Carmen 35 30-jun-03 Galicia

38 Luz María 32 08-jul-03 Galicia

39 Carmen 47 09-jul-03 Islas Baleares

40 María 48 11-jul-03 Comunidad de Madrid

41 Ana María 28 13-jul-03 Castilla-La Mancha

42 Silvia -- 23-jul-03 Cataluña

43 María Amparo -- 24-jul-03 Comunidad Valenciana

44 Felisa 37 28-jul-03 Cantabria

45 María del Mar 34 28-jul-03 Cataluña

46 María Teresa 72 02-ago-03 Castilla y León

47 Candelaria 37 05-ago-03 Islas Canarias

48 María Asunción 60 06-ago-03 Islas Baleares

49 Margarita 58 06-ago-03 Islas Baleares

50 Rosenda 40 12-ago-03 Cataluña

51 Rocío -- 17-ago-03 Islas Canarias

52 Alejandra 20 21-ago-03 Comunidad Valenciana

53 Emilia del Carmen 50 23-ago-03 Comunidad de Madrid

54 Gertrudis 90 13-sep-03 Andalucía

55 Francisca 48 18-sep-03 Andalucía

56 Rocío 22 19-sep-03 Principado de Asturias

57 María José 25 28-sep-03 Comunidad Valenciana

58 Susana Beatriz 30 09-oct-03 Región de Murcia

59 María del Carmen 34 24-oct-03 Extremadura

60 María Jesús 27 03-nov-03 Andalucía

61 María José 45 08-nov-03 Andalucía

62 Dagmar 48 08-nov-03 Islas Canarias

63 Cecilia 31 11-nov-03 Islas Baleares

64 María Rafaela 38 11-nov-03 Andalucía

65 Concepción 50 12-nov-03 Comunidad Valenciana

66 María del Carmen 36 16-nov-03 Andalucía

67 Raquel 41 21-nov-03 Castilla y León

68 Gloria Palmira 57 26-nov-03 Castilla y León

69 Glenda 26 05-dic-03 Comunidad de Madrid

70 María José 34 14-dic-03 Islas Canarias

71 Pilar 40 20-dic-03 Comunidad de Madrid

2004

72 Pilar 40 02-ene-04 Islas Baleares

73 Matilde 81 19-ene-04 Extremadura

74 Endurance 33 03-feb-04 País Vasco

75 María Isabel 34 03-feb-04 Islas Baleares

76 Laura 24 06-feb-04 Andalucía

77 Josefa 79 24-feb-04 Andalucía

78 Verónica 27 27-feb-04 Comunidad de Madrid

79 María Elena 31 02-mar-04 Cataluña

80 Souad 24 21-mar-04 Andalucía

81 Esmeralda 22 21-mar-04 Aragón

82 Ana 39 23-mar-04 Andalucía

83 Carmen 59 27-mar-04 Islas Canarias

84 Encarnación 46 31-mar-04 Andalucía

85 Margarita 53 05-abr-04 Comunidad de Madrid

86 María Ángeles 76 06-abr-04 Andalucía

87 Luisa Fernanda -- 20-abr-04 Castilla-La Mancha

88 Dolores 46 27-abr-04 Comunidad de Madrid

89 Irina 26 28-abr-04 Andalucía

90 Jennifer Irene -- 30-abr-04 Comunidad Valenciana

91 Silvia 31 03-may-04 Cataluña

92 Leonor 82 06-may-04 Castilla y León

93 Melody 15 06-may-04 Cataluña

94 Isabel 60 09-may-04 Comunidad Valenciana

95 Beatriz 19 16-may-04 Andalucía

96 Amelia 62 20-may-04 Aragón

97 Khadija 24 27-may-04 Castilla-La Mancha

98 Noelia 19 30-may-04 Andalucía

99 Carla 18 02-jun-04 Comunidad Valenciana

100 Casimira 64 09-jun-04 Andalucía

101 Betty de Jesús 42 11-jun-04 Andalucía

102 Candelaria 70 23-jun-04 Comunidad Valenciana

103 Josefa 74 28-jun-04 Comunidad Valenciana

104 Ezequiela Mercedes 60 30-jun-04 Comunidad Foral de Navarra

105 Josefa 71 05-jul-04 Comunidad de Madrid

106 Ana María 15 05-jul-04 Región de Murcia

107 Fabiola Dolores 32 06-jul-04 Islas Canarias

108 Manuela 46 06-jul-04 Cataluña

109 María del Carmen 40 08-jul-04 Andalucía

110 Sandra Lorena 40 30-jul-04 Región de Murcia

111 Julie 34 30-jul-04 Andalucía

112 Mercedes 39 01-ago-04 Comunidad Valenciana

113 Ana María 37 17-ago-04 Castilla-La Mancha

114 María Nadia 28 17-ago-04 Comunidad de Madrid

115 Carmen 42 20-ago-04 Andalucía

116 Agustina 52 24-ago-04 Cataluña

117 Alejandra 31 30-ago-04 Cantabria

118 Yauhenica 19 08-sep-04 Cataluña

119 Antonia 88 14-sep-04 Cataluña

120 Elisa 35 14-sep-04 Cantabria

121 Shumei 43 15-sep-04 Cataluña

122 Teodora 40 16-sep-04 Castilla y León

123 Josefina 79 19-sep-04 Andalucía

124 Adama 27 27-sep-04 País Vasco

125 María Teresa 55 04-oct-04 Andalucía

126 Luz Amelia 41 04-oct-04 Comunidad Valenciana

127 María Teresa 66 06-oct-04 La Rioja

128 Alfonsa 35 08-oct-04 Andalucía

129 Liz Paola 15 14-oct-04 Cataluña

130 Suxia 49 14-oct-04 Región de Murcia

131 María Teresa 36 22-oct-04 Andalucía

132 Ana María -- 24-oct-04 País Vasco

133 Christiane 60 26-oct-04 Comunidad Valenciana

134 Manuela 43 28-oct-04 Comunidad Valenciana

135 María de los Ángeles 18 29-oct-04 Andalucía

136 María del Carmen 33 08-dic-04 Cataluña

137 María Victoria 54 12-dic-04 País Vasco

138 Nicolasa 82 13-dic-04 Extremadura

139 Luisa 57 14-dic-04 Cataluña

140 Alicia 33 14-dic-04 Galicia

141 Simona -- 20-dic-04 Castilla-La Mancha

142 Emilse -- 25-dic-04 Región de Murcia

143 Rosa María -- 26-dic-04 Galicia

2005

144 Jenny Patricia 41 10-ene-05 Región de Murcia

145 María 84 12-ene-05 Aragón

146 María Oelia 32 16-ene-05 País Vasco

147 Veronika 26 16-ene-05 Islas Baleares

148 Inmaculada 22 24-ene-05 Andalucía

149 María M. 61 24-ene-05 Castilla-La Mancha

150 Amparo 23 07-feb-05 Comunidad Valenciana

151 Berta 22 08-feb-05 Comunidad Foral de Navarra

152 Ana Rosa 25 16-feb-05 Andalucía

153 Amina 31 20-feb-05 Región de Murcia

154 Carmen 84 28-feb-05 Andalucía

155 Renate 68 02-mar-05 Islas Baleares

156 Irina 19 28-mar-05 Andalucía

157 Isabel -- 30-mar-05 Comunidad de Madrid

158 A. L. 32 02-abr-05 Castilla y León

159 María Isabel 21 05-abr-05 Andalucía

160 María Isabel 52 06-abr-05 Cataluña

161 Teresa Asunción 36 14-abr-05 Comunidad Valenciana

162 Agustina de los Ángeles 26 20-abr-05 Islas Canarias

163 Rocío 24 13-may-05 Castilla y León

164 Gregoria 44 17-may-05 Islas Canarias

165 Aisha 26 25-may-05 Cataluña

166 María 73 27-may-05 Aragón

167 Mamona 34 02-jun-05 Comunidad de Madrid

168 Rosaura 82 07-jun-05 Castilla-La Mancha

169 Nelly Sully 44 07-jun-05 Cataluña

170 Claudina 46 20-jun-05 Islas Canarias

171 Argelin 37 24-jun-05 Comunidad Foral de Navarra

172 Asunción 66 29-jun-05 Comunidad Valenciana

173 María Carmen 66 04-jul-05 Aragón

174 Irlanda Roxana 34 17-jul-05 Comunidad de Madrid

175 María Consol 55 21-jul-05 Cataluña

176 Esther 35 27-jul-05 Comunidad de Madrid

177 Julia 39 07-ago-05 Castilla y León

178 Ana María 45 19-ago-05 Islas Baleares

179 María Ángeles 24 21-ago-05 Comunidad Valenciana

180 Elena 27 23-ago-05 Principado de Asturias

181 María Josefa 41 26-ago-05 Islas Baleares

182 Celine -- 28-ago-05 Comunidad Valenciana

183 Isatou 18 14-sep-05 Andalucía

184 Guadalupe 84 25-sep-05 Andalucía

185 María Dolores 33 27-sep-05 Islas Canarias

186 Patricia 17 27-sep-05 Castilla y León

187 María Antonia 48 01-oct-05 Cataluña

188 Cinthia 19 01-oct-05 Islas Canarias

189 María deL Carmen 43 03-oct-05 Cataluña

190 Ana Isabel 38 12-oct-05 País Vasco

191 Aintzane 26 14-oct-05 País Vasco

192 Julia 77 14-nov-05 Galicia

193 Pilar 76 14-nov-05 Aragón

194 Dolores 33 15-nov-05 Comunidad Valenciana

195 Marioara 48 19-nov-05 Cataluña

196 Yolanda 30 29-nov-05 Cataluña

197 Clara Rosa 42 29-nov-05 Islas Canarias

198 Susana 20 03-nov-05 Andalucía

199 Aicha 38 08-nov-05 Ciudad Autónoma de Melilla

200 Ana 31 21-dic-05 Andalucía