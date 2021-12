Miguel Poveda nos habla de su último disco

MADRID, 11 (CHANCE)

Siempre es una maravilla hablar con Miguel Poveda y es que el cantante, además de ser una persona de lo más generosa con la prensa, siempre se muestra generoso y responde a todas las cuestiones que se le realizan. En este caso, además de hablar de su último disco, también nos ha despejado alguna duda que otra.

Miguel Poveda habla maravillas de Doña Ana y le manda un mensaje de cariño a Isabel Pantoja: "Fue una mujer muy graciosa, muy cariñosa, muy simpática y yo hablaba con ella más todavía porque como ella fue comadre de la niña de los peines y yo soy tan fan de la niña de los peines y esa generación pues yo le preguntaba por esa gente. Hablábamos mucho de arte y era maravillosa, por lo menos en los años que yo la conocí, que me trató y conmigo fue maravillosa".

Nos ha llamado especialmente la atención porque el cantante nos ha confesado que aunque no tiene relación con la cantante, sí que le ha enviado un detalle: "Yo sí le mandé una corona de rosas y desde aquí le mando mi cariño, mi amor. Por supuesto no le he puesto un mensaje porque tendrá avalanchas de cosas, pero bueno, en mi corazón está ese mensaje de amor y de cariño, y ella estuvo cuando murió mi padre y si le puedo aliviar el corazón con un beso desde aquí".

El cantante confiesa que no se podría separar de su hijo durante mucho tiempo por hacer giras: "Desde que está en el colegio y ha cumplido seis años, es distinto, pero realmente mis giras no son como las que hacían los artistas de antes que se iban un año o seis meses fuera. Yo de hecho no lo haría, aunque tuviese la oportunidad, que ya no existen como las que hacía la Dúrcal, Lola Flores y que pasaban tantos meses fuera, yo no lo haría. Me compensa mucho más estar en casa".

Miguel Poveda lo tiene claro, no puede estar mucho tiempo alejado de su casa: "Mi profesión es cantar y tengo que estar en movimiento, pero como mucho cuatro o cinco días y vuelvo a casa. Luego a lo mejor me voy a los tres días y vuelvo a los dos. Siempre son ausencias de días, a lo sumo una semana, pero más no, imposible. No nos dejamos ni el uno ni el otro que estamos tan enamorados".

En cuanto a cómo pasará las Navidades: "Ahora mismo con la conciencia de que no podemos estar en multitud. Yo siempre desde pequeño he tenido unas Navidades multitudinarias porque las hermanas de mi madre son muchísimas y todos mis primos. Ahora esa generación se ha casado, ha tenido hijos y es inviable. Ahora las Navidades son más íntimas, más tranquilas, también bonitas y a mí me gustan. Tengo una edad en la que los ruidos me molestan, aunque las risas de mis tías y el cachondeo de mi familia no era ruido, era festividad. Nos adaptamos, sí, pero a nosotros no nos falta navidad para ese cachondeo".

El cantante presenta su último disco, 'Diverso': "'Diverso' es un viaje continúo de un cantaor flamenco, pero que luego se convierte en muchas otras cosas porque tengo esa paleta de colores que quiero mostrar sin prejuicios, sin miedos. Mostrar diferentes migueles que habitan, que están en mí, es decir, si hiciese un disco solo de flamenco sería maravilloso, pero estaría incompleto. Si hiciese un disco solo de poetas sería maravilloso, pero estaría incompleto y yo creo que este es el disco más completo en ese aspecto porque acudo a México, que me encanta la música popular mexicana, el tango y luego hay un contenido social con el planeta, con un transexual que muere solo en un hospital de sida, con el tema patria de Rubén Blades".