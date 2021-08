Miguel Frigenti nos desvela la aplicación en la que supuestamente estaría registrado Íñigo Onieva

MADRID, 19 (CHANCE)

Mucho se ha hablado durante estos últimos meses de la relación entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler siempre ha defendido que está muy enamorada de su pareja y viceversa, pero lo cierto es que los rumores no han parado desde que salió a la luz una información comprometida del empresario.

Hoy, hemos podido hablar con Miguel Frigenti sobre una información que ha soltado con la que asegura que Íñigo aparecería, supuestamente, en una aplicación para conocer gente y nos ha desvelado de qué se trata esta plataforma: "Valora mucho la privacidad, aceptan solo al 8% de la gente que se quiere apuntar y es gente con un poder alto adquisitivo, gente muy exigente y donde está la élite de la élite, no todo el mundo tiene acceso".

En cuanto a si Tamara Falcó sabe de la existencia de esta aplicación, Miguel comenta: "Por lo que se escucha en los platós y por los amigos ella tiene que ser consciente, igual le compensa, no sabemos si es una pareja abierta o liberal" por el momento el colaboradora de televisión asegura que nadie se ha puesto en contacto con él: "Íñigo mandó un burofax para que no se hablara de él, pero yo no tengo contacto".