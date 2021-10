Miguel Frigenti, expulsado de 'Secret Story'

MADRID, 30 (CHANCE)

Sandra Pica o Miguel Frigenti, la expulsión estaba esta noche entre ellos dos y finalmente la audiencia ha decidido que la persona que debe abandonar el concurso, 'Secret Story', sea el colaborador de 'Sálvame Diario'. Y es que parece que le ha jugado una mala pasada el comportamiento que ha tenido a lo largo de estos últimos días en la casa.

Hemos visto a una persona altiva, prepotente, continuamente de mal humor, provocando discusiones entre sus compañeros y pendiente en todo momento de los 'feos' que sus compañeros tenían hacia él y su amiga, Cristina Porta. Indiscutiblemente los espectadores del formato han hablado y han decidido que sea él quien abandone el reality esta noche.

"Necesitaba vivir esto como agua de mayo, he sido muy feliz, no he hecho nada con mala intención in con la intención de hacer daño a nadie, sé que mis formas juegan malas pasadas, tenía la necesidad de que las personas me conocieran y solo espero que haya personas que hayan disfrutado con mi concurso. Creo que no era mi momento de salir" le confesaba a Jorge Javier Vázquez después de saber que ya no es concursante de 'Secret Story'.

Minutos antes conocíamos la buena nueva del programa, Adara Molinero se convertía en concursante de pleno derecho, como sustituta de Sofía Cristo, después de que se la expulsase el martes pasado como medida disciplinaria. Una acontecimiento que no ha gustado nada dentro de la casa ya que, ella junto a Miguel, han sido dos personas que se han enfrentado al resto durante estos días.