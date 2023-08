Miguel Ángel Silvestre desmiente su relación con Lali Espósito

MADRID, 14 (CHANCE)

Los rumores de relación entre Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito no han dejado de aumentar en los últimos días. El intercambio de palabras y mensajes cariñosos entre ambos durante el concierto de la argentina en el Arenal Sound de Burriana, en Castellón, tierra natal del artista, y el apasionado beso que ambos se dieron en plena actuación han desatado las especulaciones acerca de queque los protagonistas de 'Sky rojo' tendrían algo más que una bonita amistad .

Especulaciones que el intérprete ha zanjado de un plumazo en la Gala Starlite 2023, dejando claro que Lali es tan solo una amiga: "Los besos significan que me hacía feliz que estuviera allí en Benicassim. Yo crecí allí, así que me hizo mucha ilusión que viera las playas donde crecí". "Es mi amiga del alma, hacía mucho que no la veía pero hablamos mucho y es una mujer a la que admiro mucho" ha confesado, definiendo a la argentina como "una mujer valiente, sensible, muy especial, que creo que tiene todo lo que necesita el planeta tierra para que vaya bien".

Una gala en la que Miguel Ángel recibió un premio por su labor filantrópica y humanitaria y en la que, con una sonrisa, evitó con mucho sentido del humor la 'invitación' de la prensa a hacer en directo uno de sus famosos y sensuales bailes confesando que le daba "vergüenza".