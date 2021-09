Miguel Ángel Silvestre asegura que está siguiendo a Belén López en 'MasterChef Celebrity'

MADRID, 23 (CHANCE)

Miguel Ángel Silvestre asegura que todavía no conoce a 'La vecina rubia' a pesar de los rumores: "No la conozco todavía. Es una incógnita para todos, hay algo que ella hace muy bien y es permanecer en el anonimato, lo respeta muchísimo. Cuando ella quiera, yo me muero de ganas por conocerla. Quedó con Jon Kortajarena una vez y Jon no me quiso decir nada, qué caballero. Ella lo está haciendo muy bien, es una muy buena inspiración para las nuevas generaciones, para todos, hay algo de su voz que está por encima de todo, conmueve a toda España o nos lo hace pasar muy bien".

Sobre si está abierto al amor, reconoce: "Estamos abiertos al amor de mil maneras diferentes, el amo es el motor para ser autentica, valiente, creo que todos estamos abiertos a eso". Y es que ya sabemos que el actor es muy discreto con su vida privada y nunca conseguimos que se abra hasta el punto de reconocer cómo está su corazón en estos momentos.

Reconociendo que toda la familia está viendo el reality de cocina en el que participa su expareja Belén López, Miguel Ángel asegura que todas las mujeres que han pasado por su vida le han dejado algo: "Pues hombre, nada, somos todos un bracito del uno, del otro... no sabía que Blanca había dicho nada, pero me han preguntado qué bien que te lleves bien con tus exnovias. Hay dos cosas, qué es mejor, ser feliz o tener razón y luego los aprendizajes que nos dejan. Hay veces que me dicen me encanta eso de ti pero no es mío, es de Belén o de blanca, es la huella que han dejado".

Cuando le preguntan por la retirada de Concha Velasco, comenta: "Ah pues mira, me entero ahora, estoy un poco desconectado, pero que esa mujer nos ha dado muchísimas alegrías, cuando ella quiera decir hasta aquí, pues hasta aquí. En la vida hay muchas otras cosas que no son el trabajo, creo que a veces es muy difícil perderse y que el trabajo se convierta en tu vida, pero el cafecito al sol por las mañanas te tiene que valer la pena y hay veces que esta profesión no te deja, es muy erosiva también. Hay gente que decide hasta el final, no me parece ni mejor ni peor. Trabajé con Concha Velasco, tuve esa suerte, lo podré decir siempre y muy agradecido porque ha dado mucho al cine español, una voz con mucha personalidad".