Miguel Ángel Muñoz confiesa estar viviendo uno de sus mejores momentos profesionales

MADRID, 12 (CHANCE)

Uno de los rostros conocidos que ha acudido este sábado a los Premios José María Forqué ha sido el adorado Miguel Ángel Muñoz, quien nos ha hablado de este momento tan especial que está viviendo con el documental que ha hecho de su tata y también, nos ha dejado en el aire que podría estar con una persona compartiendo su vida.

Miguel Ángel Muñoz no nos ha querido desvelar si está soltero o no: "Yo no sé si estoy soltero, no te voy a decir si sí o sí no", pero deja claro que hay muchas maneras de enamorarse en esta vida: "Uno se puede enamorar de muchas maneras en la vida, no tiene porqué ser una pareja".

El actor está viviendo uno de sus mejores momentos porque dentro de pocos días se estrena la película que ha creado con su tata: "Será el trabajo más importante de mi vida, nace de una necesidad personal de hace muchos años y nunca pensé compartirla con el gran público. La vida me ha llevado a terminar esta película, estrenarla en cine y lo más importante, compartirlo con mi tata con 97 años, con salud y alegría" y es que para él, tanto su tata, como sus padres, son las personas más importantes de su vida: "Mis padres y mi tata han sido mis referentes principales, además de mis amigos y mi familia elegida, para convertirme en lo que soy. Viendo la película me doy cuenta que tenemos muchas cosas en común, ojalá pueda parecerme mucho más en ella y sobre todo envejecer con esa alegría".

En cuanto al vecino que salió hablando en televisión y quejándose del ruido que le producía la vecina de arriba, Ana Guerra, Miguel no quiere hacer comentarios porque al parecer no conoce la información: "No sé de qué me hablas".