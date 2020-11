Migraciones trabaja en una modificación de Ley de Extranjería para que los menas puedan trabajar a partir de los 18 años

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está trabajando en una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería para que los menores extranjeros no acompañados puedan trabajar a partir de los 18 años y 1 día, cuando pasan a ser jóvenes extutelados.

Así lo ha manifestado este lunes el ministro José Luis Escrivá durante una entrevista en 'Espejo Público' recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que esta modificación de la ley la pueden hacer en Consejo de Ministros.

En este contexto, ha explicado que hace unos meses sacaron una instrucción que posibilitó que los menores extranjeros no acompañados pudieran trabajar, pero que a partir de los 18 años y 1 día "no pueden tener actividades lucrativas". "Estamos trabajando en ver eso, estamos trabajando en un texto para ver esa situación, que no tiene ningún sentido", ha avanzado.

Respecto al Ingreso Mínimo Vital, Escrivá ha afirmado que están "agilizando los procedimientos" para que los que lo necesitan lo consigan cobrar. Así, ha apuntado que, en la nómina de octubre, han pagado a 140.000 hogares, unas 400.000 personas.

"Hemos respondido ya a 500.000 personas, estamos agilizando todos los procedimientos", ha subrayado el ministro, al tiempo que ha resaltado que hay un tercio de solicitudes que han sido denegadas porque "no cumplen los requisitos".

Al ser preguntado por las críticas del vicepresidente segundo Pablo Iglesias al trámite del Ingreso Mínimo Vital, Escrivá ha comentado que en la dinámica interna dentro del Gobierno no ha encontrado "ninguna discusión".

En referencia a la llegada de inmigrantes a Canarias, donde hay 10.000 personas esperando a resolver su situación, el ministro ha explicado que es un tema "complicado" porque intervienen varios ministerios, pero ha asegurado que están "trabajando en un plan".

"Nosotros en la acogida estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que su situación sea lo mejor posible", ha indicado Escrivá, destacando que muchos de los casos de Canarias "son magrebíes que en principio tienen acuerdo de retorno a sus países, no volver a la Península".

"Estamos trabajando para que estos acuerdos de retorno se materialicen, ha precisado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.