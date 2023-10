Migraciones sumará 3.000 plazas de acogida en noviembre al abrir 3 instalaciones militares

(Actualiza la NA1286 con más datos y declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva)

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calcula que en noviembre sumarán 3.000 nuevas plazas al sistema de acogida con la apertura de tres instalaciones en terrenos de Defensa, lo que permitirá liberar paulatinamente los recursos de emergencia abiertos en las últimas semanas por la crisis migratoria en Canarias.

En declaraciones a los medios antes de visitar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el ministro del ramo en funciones, José Luis Escrivá ha detallado que la próxima semana se pondrán en marcha el acuartelamiento General Arteaga en el distrito madrileño de Carabanchel y el Hospital Naval de Cartagena.

Y ha añadido que el acuartelamiento Primo de Rivera, situado en Alcalá de Henares (Madrid), estará listo para acoger inmigrantes procedentes de Canarias en la tercera semana de noviembre.

El cuartel General Arteaga podrá llegar a 1.200 plazas si es necesario desplegar su capacidad máxima y será gestionado por Cruz Roja; el Hospital Naval de Cartagena tendrá una capacidad máxima de 600 personas, y el acuartelamiento Primo de Rivera podrá desplegar una capacidad máxima de 1.100 personas. Estos dos últimos recursos serán gestionados por Accem.

"Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa para tener estas instalaciones y es posible que algunas más disponibles, que nos van a permitir ir reduciendo el número de personas que en este momento hay dentro del sistema de acogida, unos 43.000", ha subrayado el ministro.

Una cifra que se ha incrementado desde finales de agosto ante las incesantes llegadas de cayucos al archipiélago canario, pasando de 38.000 a 43.000 personas en la red estatal de acogida, ha precisado Escrivá.

La apertura de estos tres "campamentos transitorios" permitirán desplegar casi 3.000 nuevas plazas, de forma que se liberarán gradualmente las abiertas en las últimas semanas y se centralizarán los espacios para realizar las derivaciones a recursos estables del sistema.

"Tenemos aproximadamente unas 5.000 personas en hoteles en este momento que podremos ir trasladándolas a estos campamentos que son más adecuados para su gestión, como ya hicimos en 2020 en Canarias", ha añadido el ministro, que ha recordado que también con la llegada de los ucranianos desplazados por la guerra se llegaron a acoger hasta 10.000 personas en establecimientos hoteleros.

"En esta ocasión lo estamos haciendo como siempre: con normalidad, sin ninguna incidencia, gestionando íntegramente el sistema de acogida en el que 19 ONG trabajan con todo el personal del Ministerio", ha insistido Escrivá.

Ante las incesantes llegadas de migrantes a Canarias, el Gobierno continúa con su política de derivar a los que arriban al archipiélago para no colapsar la red de acogida en las islas, si bien el ministro no ha precisado la cifra de traslados realizados porque "va fluctuando", aunque ha subrayado que el compromiso con el Gobierno insular es que el número de personas acogidas en las islas, "no superaría nunca las 6.000".

"Nuestra capacidad de acogida en Canarias tiene unas 6.000 plazas y lo estamos cumpliendo estrictamente", ha aseverado.

De cara a la reunión que el ministro mantendrá este martes por videoconferencia con los alcaldes de los principales municipios de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los consejeros de las comunidades autónomas, ha subrayado que el encuentro "tiene un carácter principalmente informativo" ya que han percibido por las declaraciones recientes "que hay un enorme desconocimiento sobre cómo funciona nuestro sistema de acogida".

Pese a la convocatoria de este martes, las críticas por parte del PP y de Vox han continuado por la manera en que el Ejecutivo está afrontando esta crisis migratoria y la falta de información.

"Hemos convocado cuando nos ha parecido que teníamos ya suficiente información que compartir (...) Mañana daré toda la información que me requieran o que yo crea que tenga que dar, ha dicho Escrivá, que ha achacado el desconocimiento de cómo funciona el sistema de acogida "a que ha habido muchos cambios en los gobiernos y quizás los que han llegado nuevos no lo conocen bien".