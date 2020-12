Migraciones asegura que se realiza un PCR a todos los inmigrantes irregulaes

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha garantizado este viernes que se hace una PCR a todos los inmigrantes que llegan irregularmente a las costas españolas y ha denunciado el "tinte xenofobo" que supone relacionarlos con un riesgo sanitario.

La comparecencia en el Senado de Jalloul para presentar los presupuestos de su departamento ha estado marcada por las críticas de varios portavoces parlamentarios a los "traslados" de inmigrantes desde Canarias a la Península "sin control policial o sanitario", como han denunciado el PP y Vox.

Jalloul ha insistido en que su departamento solo traslada a personas consideradas "vulnerables" y no ha dado explicaciones concretas sobre los vuelos que han utilizado algunos inmigrantes para viajar a distintos puntos de la península, como Granada o Valencia, viajes que el Gobierno sostiene que realizan de forma particular y porque tienen libertad de movimientos.

"En primer lugar, no sabemos si las personas que viajaban no eran regulares, porque tenían documentación en regla; y si así fuera ya habrían tenido un PCR hecho. Ligar cuestiones sanitarias e inmigración no nos gusta mucho, porque tiene un tinte xenófobo que no nos gusta", ha subrayado.

"Y en todo caso, ¿por qué se pregunta sobre si los migrantes llevaban PCR?, ¿porque son migrantes?, ¿o hablamos del resto de personas que viajaban en el avión? Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas", ha continuado.

Jalloul se ha enfrentado directamente con la portavoz del PP, Sofía Acedo, a quien ha acusado de no haberse preparado la intervención: "¿Cómo sabe que los inmigrantes no tenían control sanitario? Lo está dando como un hecho. Yo le pregunto a usted. Yo sí sé que los que entran de manera irregular tienen un PCR hecho".

Acedo ha denunciado la "descoordinación", la "incapacidad" y la "incompetencia" del Ejecutivo y ha lamentado que "la filosofía de estos presupuestos es que lleguen los inmigrantes, aunque sea en las peores circunstancias, en condiciones de precariedad, y, en el mejor de los casos, que vivan de la beneficiencia"

Pero las críticas a la gestión de la crisis migratoria canaria por parte del Gobierno central han sido generalizadas, con la salvedad del PSOE.

El senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo ha tendido la mano al Gobierno, pero le ha advertido de que la falta de transparencia y la opacidad genera el caldo de cultivo para discursos xenófobos y demagogos.

A su juicio, el reconocimiento por parte del Estados Unidos de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental va a incrementar los flujos y es necesario organizar de forma coordinada y solidaria derivaciones de inmigrantes a la península, como se hizo durante la crisis de los cayucos de 2006.

Desde Vox, Jacobo González Robatto ha insistido en sus críticas a la política de "dispersión de inmigrantes irregulares" sin control y a su alojamiento "a pensión completa" en hoteles y apartamentos, acusando al Gobierno de convertir barrios trabajadores en "estercoleros multiculturales": "la solución no está en la dispersión, esta en la deportación de los ilegales", ha afirmado.

Por su parte, la senadora de Ciudadanos Carlota Santiago ha reclamado una estrategia coordinada con el resto de países europeos, y el senador Fabián Chinea, de la Agrupacón Socialista Gomera, ha pedido al Gobierno, "al menos, el gesto de pedir perdón" a Canarias por su "gestión nefasta".