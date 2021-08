Microbiólogo avisa que el virus actual es peor y ve difícil inmunidad grupal

El jefe de Microbiología del Hospital Germans Trias i Pujol, Pere Joan Cardona, ha avisado hoy de que la actual variante delta del coronavirus es peor que la del año pasado y ha advertido que el verano de 2022 aún no será como el de 2019 y que probablemente no se podrá adquirir la inmunidad de grupo.

En una entrevista en la emisora RAC-1, Pere Joan Cardona ha dicho: "El que no se vacune lo tiene realmente jodido; es mucho peor el virus de ahora que el del año pasado".

"Con los números que tenemos ahora es imposible tener una inmunidad de rebaño tal como la tenemos entendida, de erradicar la circulación del virus", ha remarcado el microbiólogo, que ha reconocido que "cuanto más gente se vacune, menos circulará el virus, aunque la idea de que el verano de 2022 será como el del 2019 nos la podemos quitar de la cabeza".

"Las vacunas son un éxito extraordinario, pero estamos en una carrera contra el virus y el virus ya se ha adaptado de alguna manera a las vacunas", ha advertido el experto, que ha afirmado que lo que saben hasta ahora es "que el virus es mucho peor que el año pasado. Aunque sea por egoísmo personal, debemos vacunarnos".

Sobre la campaña de vacunación, que en los últimos días ha sufrido un frenazo, ha opinado que "se podría montar algún tipo de dispositivo para ir a buscar a los grupos de edad que más cuestan vacunar, que sea más amigable".

"El certificado covid es un incentivo, pero no sé hasta qué punto se puede pedir. Aunque no se puede exigir porque no todo el mundo ha tenido tiempo de vacunarse, pero en invierno ya sí. Puede ser útil", ha dicho.

"Tenemos una inmunidad que nos permite que la enfermedad no tenga una alta mortalidad y se puede dibujar un escenario de menos restricciones. El virus lo tendremos circulante, pero no como hace un año. Podremos hacer un tipo de vida con cada vez menos restricciones. En 2022 no será como en 2019, pero en absoluto será como este año", ha concluido.