Michu da la cara tras la polémica, explica su condena de prisión y desmiente que Ortega Cano la haya ayudado

MADRID, 29 (CHANCE)

Michu vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Después de anunciar a bombo y platillo vía exclusiva su boda con José Fernando y de que Gloria Camila y Ana María Aldón cargasen públicamente contra ella desmintiendo el enlace y anunciando la ruptura de la pareja, la gaditana ha vuelto a acaparar titulares por su condena a 9 meses de prisión.

Una información que desvelaban este fin de semana en 'Viva la vida', mostrando una sentencia contra Michu por unos delitos contra la salud pública cometidos en 2014 y por los que ha sido condenada a 9 meses de cárcel y a pagar una multa de 4000 euros. Algo que confirmaba la propia Ana María Aldón, que además descubría que la ya exnovia de José Fernando habría pedido esta elevada cantidad económica a José Ortega Cano, que según algunos no se lo habría dado, aunque otros mantienen que se lo dio y la gaditana se lo gastó en otra cosa.

Además, según el programa Michu habría sido desleal al hijo de Rocío Jurado con un chico de Arcos de la Frontera, con quien mantendría una relación en la actualidad a pesar de haber anunciado su boda con José Fernando y con quien existirían fotografías en actitud íntima que podrían ver la luz en los próximos días.

Unas informaciones sobre las que Michu, bastante molesta, se ha pronunciado por primera vez ante nuestras cámaras. "Puffff, A ver como aclararlo", ha contestado cuando le hemos preguntado por su delito contra la salud pública, explicando que "eso es algo de hace ya seis o cinco años y para no enfrentarme a un juicio de varios días con varias personas que ni conozco porque es largo de contar pues acepté lo que me decía el juez y ya está. No tengo antecedentes". "Ese tema no me interesa y acepté lo que me decía el juez y eso es lo que hay", ha añadido.

Indignada, además, la exnovia de José Fernando ha negado que Ortega Cano le diese los 4000 euros de la multa y ella no los utilizase para pagar la condena, como se ha contado en los últimos días: "Eso no es verdad. A mí nadie me ha dado ese dinero", ha dejado claro, confesando que "pedí ayuda a todo mi entorno, incluida mi familia y al padre de mi hija, pero no me lo prestó Ortega Cano".

"No es verdad, quien lo haya dicho* No quiero estar todos los días diciendo que demanda, demanda, demanda porque ya me parece algo cansino de verdad pero no es verdad así que esa persona que ha dicho eso que estudie para psicología porque para esto no", ha apuntado desmintiendo que el diestro le diese los 4000 euros como se ha dicho.

Entre risas, Michu ha evitado pronunciarse sobre su presunta relación con un chico de Arcos de la Frontera a espaldas de José Fernando y, en su defensa tras las críticas de Ana María Aldón por acusarla de haber utilizado a la familia, la madre de la única nieta de Ortega Cano no ha dudado en mandarles un mensaje que dará mucho que hablar: "Que les quiero mucho a todos". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!