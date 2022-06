El método para contratar trabajadores en las empresas: Las marcas personales creadas en las redes sociales

Recursos humanos es el departamento encargado de gestionar a las personas que trabajan en las empresas. Se encargan de diferentes labores como la selección, contratación, bienvenida, promoción y despidos. Este departamento sirve de utilidad tanto a la empresa como a los trabajadores.

Con el aumento de las tecnologías, el uso de las redes sociales se ha potenciado. Estas son estructuras online mediante las cuales se conectan un gran número de personas de forma rápida y sin límite físico. De tal forma que las empresas se sirven de los perfiles que creamos en las redes sociales para poder tener una primera toma de contacto sobre nosotros a través de nuestro perfil y así pueden obtener información sobre nosotros.

Según un último informe, el 58% de las empresas consulta nuestro perfil en redes antes de contratarnos. Linkedin es la red social que más consultan los departamentos de recursos humanos de las empresas. En segundo y en tercer lugar se sitúan otras redes como Facebook y Twitter, mientras que la red social menos visitada por las empresas es Instagram.





Cuanto menor es el número de empleados que tiene a cargo la empresa, mayor es el análisis que lleva a cabo el departamento de recursos humanos a través de las redes sociales. Las redes sociales se han incorporado al mercado laboral, lo que ha revolucionado la creación de nuestro propio perfil y la red de contactos.

¿Cómo de importante es crearnos una marca personal?

La denominada marca personal, también denominado perfil facilita que cuando nos creamos una cuenta, en esta aparecen nuestros datos, experiencias y habilidades. De modo que si la empresa busca una cualidad que nosotros poseemos, pueden ponerse en contacto con nosotros.

A la hora de gestionar las redes sociales, se recomienda tener una cuenta en redes sociales profesional, de tal forma que en caso de que la empresa quiera recopilar información sobre nosotros pueda tener acceso a nuestros datos profesionales. Por otro lado, subrayar la importancia de compartir en redes contenidos del sector, ya que hace que tengamos una mayor marca profesional lo que es esencial a la hora de elegir un candidato.





El número de desempleados en España es muy elevado, de hecho en el primer trimestre de 2022, la tasa de paro se situó en un 13,65% según el INE (Instituto Nacional de Estadística) lo que favorece que el número de personas que pasan más tiempo con el móvil cada vez sea mayor.

Pero a través de las páginas y aplicaciones de búsqueda de trabajo podemos hacer un seguimiento de las ofertas de trabajo. Se facilita la difusión de las ofertas de empleo, pero muchas de estas no cumplen con los requisitos mínimos de condiciones y derechos de los trabajadores. Ofertas que en algunas ocasiones no tienen una duración superior a dos meses para que los empleados no tengan derecho a vacaciones o no se le especifica concretamente las horas laborales.

Cabe destacar que las redes sociales también se emplean para poder publicar las ofertas de trabajo y así poder tener una mayor difusión y alcance.

Por último destacar que para poder mejorar la situación de paro las redes sociales no son la solución, sino que lo que se debe realizar es aplicar unas regulaciones que reduzcan el paro y la temporalidad, y aumentar la participación laboral en los jóvenes.