Un método basado en Inteligencia Artificial ayudará a estimar la vida útil de los motores y reducir las emisiones de CO2

Un proyecto con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desarrollará un método basado en Inteligencia Artificial y en réplicas digitales capaces de emular el comportamiento de un sistema complejo e interactuar con el mismo (gemelos digitales), para estimar la vida útil de motores y sistemas de potencia que podría ayudar a reducir las emisiones de CO2 durante la próxima década, según ha informado el CSIC.

La iniciativa, denominada 'Providing next-generation silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade' (Power2Power), está coordinada desde Alemania y cuenta con un presupuesto de 74 millones de euros.

"El proyecto 'Power2Power' proporcionará soluciones de sistemas y electrónica de potencia basadas en silicio para sectores clave como el transporte y la maquinaria industrial con un peso importante en el reto de la descarbonización que afronta Europa", ha explicado el investigador del CSIC Rodolfo Haber, del Centro de Automática y Robótica.

En los próximos tres años, 43 socios de ocho países (Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, Hungría, Eslovaquia, España y Suiza) investigarán y desarrollarán una nueva generación de dispositivos semiconductores y sistemas de potencia con una mayor densidad y eficiencia energética.

El CSIC destaca que los semiconductores más eficientes contribuyen de manera importante a reducir las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, con la reducción del 10% de las pérdidas en los convertidores de potencia en trenes.

Las contribuciones de la institución española se centrarán en la investigación y el desarrollo de un procedimiento basado en técnicas de Inteligencia Artificial y en gemelos digitales para la monitorización y la estimación de la vida útil de motores y sistemas de potencia con aplicaciones en sectores como el de las máquinas-herramienta y los vehículos eléctricos.

Los gemelos digitales, según ha señalado el investigador, "son claves" en la simulación de posibles fallos y en la evaluación de la degradación del rendimiento de elementos críticos. "Este sistema, en combinación con la inteligencia artificial, permitirá mejorar la predicción de la vida útil de los componentes y de este modo minimizar el fallo catastrófico de los sistemas de potencia y accionamientos", ha añadido.

"De este modo los gemelos digitales serán esenciales para mejorar el diseño y la fabricación de sistemas y electrónica de potencia basadas en silicio y que estos sean más eficientes energéticamente", ha concluido Haber.