Meteorólogos piden "un acuerdo" y que "luego se cumpla": "Desde Kioto se sigue mareando la perdiz"

Expertos en meteorología han pedido que los países participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) "lleguen a un acuerdo" y que "luego se cumpla".

Así lo han manifestado este jueves el meteorólogo José Antonio Maldonado; el director y presentador del programa 'Aquí la Tierra' de TVE, Jacob Petrus; la experta en física atmosférica de 'El Tiempo' Rosemary Alker; y el meteorólogo coordinador de la 'Revista del Aficionado a la Meteorología', Paco Martín León, durante una jornada en el Centro Internacional de Prensa con motivo de la celebración de la COP25 en Madrid.

"Tengo que se pesimista porque atrás queda el famoso Protocolo de Kioto y desde entonces se sigue mareando la perdiz. Lamentable mente no soy optimista, es probable que lleguen a un acuerdo, pero que luego se cumpla, ojalá", ha dicho Maldonado.

En la misma línea, Alker ha deseado que "lleguen a un acuerdo" y ha destacado que es "muy importante" que cada persona "tome conciencia y ponga su granito de arena". "Planeta sólo hay uno y hay que cuidarlo. Tenemos que ayudar todos y no esperar a que otros lo hagan por nosotros", ha sentenciado.

Asimismo, Petrus ha resaltado que le gustaría que "hubiese mucho compromiso" y que los países que han salido del Acuerdo de París "puedan rectificar".

"Puedo ver la botella medio vacía o medio llena, pero el problema es que la botella cada vez está más llena de gases de efecto invernadero", ha apuntado Martín León.

"NO SE PUEDE ESPECIFICAR EL PUNTO EXACTO DE UNA DANA"

Por otro lado, durante el debate, Maldonado ha explicado que, aunque hoy en día las predicciones "son bastante certeras", cabe la probabilidad de que "no lleguen a hacerse realidad". Así, ha añadido que cuando se hace una predicción, por ejemplo de una DANA, "no se puede especificar el punto exacto en el que va a suceder".

Por ello, ha asegurado que los ayuntamientos de las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos "no pueden retirar todos los coches de todos los barrancos".

"Nuestra misión no es decir a la gente que no vaya a esquiar, nosotros decimos que hay riesgo de nevada y quien tiene que decir las recomendaciones es Protección Civil", ha subrayado el meteorólogo.

Sin embargo, Petrus ha pedido a la Administración que "tome medidas" ante las predicciones de fenómenos meteorológicos adversos y que obligue a los ayuntamientos a "quitar los coches de los barrancos". "La Administración está para obligar a los ayuntamientos a tomar medidas", ha defendido.

"El no tener tiempo para avisar a la población de un fenómeno meteorológico adverso es horroroso", ha lamentado el experto, al tiempo que ha incidido en que no percibe que los ayuntamientos en el Mediterráneo "no obliguen a sacar los coches de los barrancos", porque, en sus palabras, "ponen en riesgo a la gente".

Por su parte, Alker ha afirmado que habría que hacer un estudio "para ver si hay más fenómenos climatológicos adversos" debido al cambio climático. "Creo que se está juntando todo, en el Mediterráneo han pasado muchas cosas además de la meteorología, como construir en zonas donde no se tendría que haber construido", ha criticado.

"EN PAÑALES" ANTE LOS FENÓMENOS ADVERSOS

La meteoróloga ha destacado que en España, a diferencia de en Estados Unidos con los fenómenos adversos, la predicción "no beneficia tanto". "No sabemos cómo funcionan los tornados. Seguimos un poco en pañales con todo lo que tiene que ver con la meteorología adversa, tenemos muchas lagunas", ha afirmado.

Durante su intervención, Martín León ha señalado que hay una "precisión subjetiva" respecto a si hay más fenómenos meteorológicos adversos debido al cambio climático. "Tenemos un historial meteorológico muy corto", ha precisado.

En este sentido, ha afirmado que, según estudios científicos, las últimas olas de calor en Europa "tienen una atribución del 80 por ciento al cambio climático". "Lo demás es especular y jugar con la memoria meteorológica, que es muy pobre", ha defendido.

Por último, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha señalado que en España "están ocurriendo más fenómenos meteorológicos adversos que antes" y ha destacado que se está acogiendo una nueva metodología "como la ciclogénesis explosiva o la DANA".