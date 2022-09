El metaverso y el "aprender haciendo", en la próxima feria SIMO Educación

La metodología del "aprender haciendo", las novedades tecnológicas y las mejores prácticas educativas estarán presentes en la próxima feria SIMO Educación 2022, que bajo el lema Del aula digital al metaverso regresa a su formato presencial tras dos años de celebración "online" debido a la covid-19.

El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa (SIMO) será "el punto de referencia en materia de tendencias y novedades tecnológicas orientadas a la actividad docente, a la mejora de los procesos de aprendizaje, a la gestión de centros de enseñanza y, en definitiva, al servicio de la innovación educativa", explica IFEMA en una nota, que organiza este evento del 22 al 24 de noviembre.

Contará con la participación de empresas tecnológicas, grupos editoriales y plataformas de gestión y de contenidos educativos, mientras que entre las entidades públicas estará el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), que apoyará la certificación de asistencia del profesorado como actividad de formación permanente.

Entre las actividades habrá talleres prácticos, jornadas para directores de centros, ponencias de expertos y las presentaciones de una selección de experiencias docentes innovadoras en el marco de SIMO EXPERIENCIAS que, como cada año, darán visibilidad a las iniciativas de vanguardia y al papel que desempeña el profesorado.

Estas experiencias optarán a los X Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras SIMO EDUCACIÓN 2022.

No faltarán los espacios IMPULSO para agrupar y premiar a los proyectos empresariales de reciente creación con propuestas de tecnología para la educación; SIMO MAKERS, centrado en la metodología aprender haciendo; SHOW UP!, dedicado a las startups tecnológicas; o el espacio I.T. GIRL orientado a promover la igualdad de género y la incorporación de la mujer al entorno TIC.

Toda esta oferta estará complementada con la plataforma digital SIMO EDUCACIÓN LIVEConnect abierta a expositores y visitantes que quieran ampliar sus oportunidades de trabajo en red. EFE

