La Mesa del Agua de Andalucía, sobre el desembalse en el Quema: "Plantear estas cuestiones no se entiende"

La Mesa Social del Agua de Andalucía, ante la situación de severa sequía en la comunidad, ha afeado que se plantee el posible desembalse de agua para el paso de los rocieros por el Vado del Quema, que se encuentra seco en estos momentos. "Plantear estas cuestiones no se entiende", ha criticado el presidente de la Fundación Savia, Paco Casero.

Preguntado en rueda de presa sobre este asunto, Casero ha considerado que "no somos conscientes todavía de la situación que padece Andalucía" y ha augurado una situación "mucho más grave" si en otoño no empieza a llover.

"¿Sabéis que hay muchas explotaciones ganaderas extensivas que no pueden beber ya nada? Pero estamos mirando para otro lado", ha insistido para señalar que, incluso, "este año no se va a hacer la trashumancia porque los ocho o diez días que dura no hay agua", pero --ha criticado-- "estamos pensando en el paso del Quema".

Así, ha continuado señalado que esto es "muy grave" y ha apuntado que estas cuestiones "no conducen absolutamente a nada". Al hilo de esto, ha afirmado que la demanda en Andalucía crece "mucho más" que las posibilidades de recursos existentes y se produce "un desbarajuste".

"Los pantanos están vacíos y están peor que el año pasado, pero es que el año que viene pueden estar todavía mucho peor", ha subrayado Casero para indicar que "se ha roto toda la filosofía del mundo rural" basada en "reservar el agua de los años menos malos para los años malos".

Por último, ha criticado al Gobierno andaluz por "no ser receptivo" a estas cuestiones y seguir "diciendo cosas bonitas para los medios de comunicación". "Esto ya es un tema bastante serio y preocupante", ha concluido.