Merche recuerda emocionada a Mila Ximénez y a Álex Casademunt

MADRID, 7 (CHANCE)

Merche está de celebración. La cantante cumple veinte años en el mundo de la música, y qué mejor que vivir una fecha tan especial sobre un escenario. La gaditana ha sido una de las grandes protagonistas del concierto 'Únicxos' de Cadena Dial y no ha dudado en hacer un balance "positivísimo" de su carrera: "Miras atrás y te das cuenta de que son muchos años. Ha llovido mucho y he pasado por miles de experiencias. Estoy feliz de que después de 20 años siga teniendo mi público y disfrutando de la música" confiesa.

"Lo más maravilloso de estos años, sin lugar a dudas, el público, el cariño de la gente, los mensajes que recibo" reconoce, desvelando que lo más duro ha sido "la distancia, estar lejos de mi familia, mis amigos, la gente que quiero". "Cuando me embarqué en esta aventura maravillosa sabía a lo que iba y estaba muy concienciada de que si quería seguir mi sueño debía ser así y tampoco lo he llevado mal" asegura.

Y a nivel personal, lo mejor de estas dos décadas ha sido tener a su hija Ambika, de casi 12 años, con quien forma un tándem inseparable: "Mi niña preciosa que es* los tópicos que dicen todas las madres. Hasta que no lo sientes, no te das cuenta del amor tan infinito que es y de lo especial. Sin lugar a dudas ella. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida y lo disfruto mucho".

Confesando que no quiere que sean amigas pero sí que tenga confianza con ella para contarle sus cosas, Merche tiene claro que no le gustaría que la pequeña siguiese sus pasos en el mundo de la música porque "con una ya hay bastante". "De vez en cuando me viene: mamá a cantar, mamá a bailar. Y lo que ella quiera, ahí estaré para apoyarla. Si no es en la música, mejor, como los toreros".

Y si hacemos un repaso por sus 20 años de trayectoria, imposible no recordar a Mila Ximénez y a Álex Casademunt, dos personas que han marcado su vida y su carrera. Para la inolvidable colaboradora, unas preciosas palabras: Su nombre me trae mucha ternura. Recuerdos estupendos, cada vez que coincidí con ella me trató siempre con mucho cariño. Cada vez que canto 'si te marchas' se ha quedado una canción para ella. disfrutaba mucho cantando 'si te marchas' y es un orgullo.

"Álex era la bomba. Desde que nos conocimos hasta el final, iluminó mi vida. Un niño con un corazón muy grande, divertido, lleno de vitalidad de energía. Se nos fue, por desgracia, demasiado pronto, pero que dejó una huella muy importante en toda la gente que lo conoció, una huella bonita, de amor" apunta emocionada cuando le preguntamos por el recordado triunfito - fallecido en marzo de 2021 - con el que mantuvo una relación sentimental que dio paso a una gran amistad.

