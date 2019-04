Mercedes Milá, imparable, sigue al pie del cañón tras pasar por una depresión

MADRID, 3 (CHANCE)

La gran presentadora de Gran Hermano ha vuelto para quedarse. A pesar de haber estado bastante tiempo alejada del foco mediático, Mercedes Milá ha crecido delante de las cámaras de televisión y eso es lo que le ha motivado con fuerza a seguir hacia delante. La hermana de Lorenzo Milá pasó por una dura depresión después de dejar de presentar el reality. Ahora, recuperada al cien por cien da todo para su programa Scott & Mila, que le ha devuelto las ganas de luchar para seguir estando en la pantalla.

Lo cierto es que una presentadora de su categoría es muy difícil que caiga en el olvido y más, sabiendo la extensa carrera televisiva que lleva encima. Mercedes Milá ha tenido programas de diferente diversidad temática y además ha tenido la suerte de entrevistar a grandes personajes de nuestro país. Una joven periodista que empezaba con fuerza se iba abriendo paso en la dura televisión del momento mostrando su profesionalidad y su gran labia para trabajar en los que tanto sueñan, la televisión.

Uno de los peores momentos de su vida fue cuando tuvo que dejar de presentar uno de los programas más vistos de Telecinco, Gran Hermano. De hecho, la presentadora que siempre se ha mostrado fiel defensora del reality, es a día de hoy la viva imagen del programa. Su relevo lo encabezaba Jorge Javier Vázquez quien también tuvo que soportar las críticas más indeseadas de los fans de Milá pero quien ha sabido llevar el reality a su manera.

Después de pasar por una gran depresión que le llevó a estar encerrada y en consecuencia a estar desaparecida del foco mediático, la hermana de Lorenzo Milá ha vuelto a la televisión de la mano de Movistar + con su propio programa Scott & Mila, en el que asegura que ha dado más de sí de lo que nunca hubiese imaginado. Un espacio donde se ha podido mostrar tal y como es y donde se ha abierto en canal para mostrar de nuevo la gran profesional que lleva dentro.

Ahora, el 5 de abril cumplirá 68 años haciendo lo que más le gusta: estar delante de una cámara. A pesar de no querer tener un perro, Scott, su mascota ha sido una gran ayuda para superar ese bache por el que la presentadora pasó y ahora se ha convertido en todo un personaje público al ser nombre de su propio programa. No hay mejor manera que cumplir años rodeado de la gente que más te quiere y en eso Mercedes Milá no tiene queja ya que son muchos los seguidores que tienen, que se han volcado con ella y que siguen apoyándola haga lo que haga.