El mensaje oculto que esconde tu carné de conducir: desciframos el detalle en el que no te habías fijado nunca

El carné de conducir es el documento que acredita una autorización administrativa a su poseedor para la conducción de vehículos por la vía pública. Hoy en día, disponer de un carné para conducir es algo muy común. En España, los aspirantes deben apuntarse a una autoescuela para recibir una lección teórica y, una vez superada, pasar a la parte práctica. Cuando el alumno se ve preparado, accede a hacer un examen de la conducción de vehículo. En otros países europeos, como el caso de Suecia, no es obligatorio apuntarse a una autoescuela y el aspirante puede aprender en el ámbito familiar y después presentarse al examen.

HISTORIA DEL CARNÉ DE CONDUCIR EN ESPAÑA

El carné de conducir es algo más antiguo de lo que podrías imaginar. Los primeros vehículos aparecieron en España alrededor del 1897. Su éxito fue espectacular y tres años después hubo que regularlo de alguna manera. El 17 de septiembre de 1900 salió el decreto aprobado y firmado por la vigente reina Maria Cristina donde se decía que los vehículos tenían que ser matriculados y los conductores debían de obtener una autorización. Esa autorización o permiso de conducir lo extendía el gobernador de provincia y de él dependían las preguntas y las pruebas. El precio del carnet de conducir de aquella época 15 pesetas, mas el papel sellado en el cual se extendía que costaba dos pesetas mas.

Según renovarcarnet.com, Las velocidades máximas permitidas en aquellos tiempos eran 12 km/h en travesía y 28 km/h en carretera. Por supuesto te podían quitar el carnet si cometías faltas graves o reiteradas.

LOS CÓDIGOS SECRETOS

Hoy en día, el permiso de conducir español te permite llevar un vehículo también en otros países de la Unión Europea. Desde 2013, todos los carnés de conducir expedidos en la UE tienen un formato similar: de plástico, con foto y mayor seguridad. Aunque te hayas acostumbrado a llevar tu carné en el bolsillo o la cartera, es posible que no te hayas dado cuenta de los códigos secretos que guarda y que no eres capaz de descifrar.

Entre estas casillas hay una que contiene esos códigos secretos del carnet de conducir que, en realidad, lo que especifican son las limitaciones y restricciones particulares. Están en la casilla número 12 de tu carnet de conducir. Son los siguientes:

01 Corrección y protección de la visión

02 Prótesis auditiva / ayuda a la comunicación

03 Prótesis /órtesis del aparato locomotor

05 Limitaciones de conducción por causas médicas (por ejemplo dentro de un radio limitado, en horas determinadas, sin pasajeros…)

10 Transmisión adaptada

15 Embrague adaptado

20 Mecanismos de frenado adaptados

25 Mecanismos de aceleración adaptados

30 Mecanismos combinados de frenado y aceleración adaptados

35 Dispositivos de mandos adaptados

40 Dirección adaptada

42 Retrovisor(es) adaptado(s)

43 Asiento del conductor adaptado

44 Adaptaciones de la motocicleta

45 Motocicleta únicamente con sidecar

50 Limitado a un vehículo con un número de chasis específico

51 Limitado a un vehículo con matrícula específica

70 Canje del permiso nº …(símbolo EU/ONU, si se trata de un tercer país)

71 Duplicado del permiso nº… …(símbolo EU/ONU, si se trata de un tercer país)

72 Limitado a los vehículos de categoría A con una cilindrada máxima de 125cc y una potencia máxima de 11KW (A1).

73 Limitado a los vehículos de carga categoría B, de tipo triciclo o cuadriciclo de motor (B1)

74 Limitado a los vehículos de categoría C cuya masa máxima autorizada no sobrepase los 7.500cc (C1)

75 Limitado a los vehículos de categoría D con un máximo de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1).

76 Limitado a los vehículos de categoría C cuya masa máxima autorizada no sobrepase los 7.500kg (C1), con un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750kg, a condición de que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 12.000kg y que la masa máxima autorizada del remolque no exceda de la masa en vacío del vehículo tractor. (C1+E)

77 Limitado a los vehículos de categoría D con un máximo de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1), con un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750kg a condición de que: a) la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 12.000kg, la masa máxima autorizada del remolque no exceda de la masa en vacío del vehículo tractor, y b) el remolque no se utilice para el transporte de personas (D1+E)

78 Limitado a vehículos sin pedal de embrague o palanca accionada manualmente para las motocicletas (Directiva 91/439/CEE, anexo II, I.B.). 5.1 y anexo VII, A), 4 del Reglamento General de Conductores)

79 Limitado a los vehículos que cumplen las prescripciones indicadas entre paréntesis en el marco de la aplicación del apartado 1 del artículo 10 de la directiva 90.01.

95 Conductor titular del CAP que satisface la obligación de aptitud profesional prevista en el artículo 3 de la directiva 2003/59/CE.

96 El conductor ha cursado una formación completa o ha superado una prueba de aptitud y comportamiento conforme a lo dispuesto en el Anexo V de la Directiva 2006/126/CE y en el Reglamento General de Conductores.

También se pueden incluir algunos códigos nacionales

101 Aplicable al permiso de las clases D y D+E. Limitado a la conducción de autobuses en trayectos de corto recorrido, cuyo radio de acción no sea superior a 50 kilómetros alrededor del punto en que se encuentre normalmente el vehículo.



105 SUBCODIGO Velocidad máxima limitada, por causas administrativas a:

1 70 km/h

2 80 km/h

3 90 km/h

4 100 km/h

106 Fecha de primera expedición del Permiso

2 Canje del permiso policial o militar

3 Canje de permiso extranjero.

4 Es titular de otro permiso extranjero no susceptible de canje en España

5 Permiso nuevo, obtenido tras haber agotado el crédito total de puntos asignados.

107 Permiso de clase AM limitado a ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros.

200 Anexo al Permiso o licencia de conducción. El titular deberá llevar un documento expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico en el que figuran las condiciones de utilización del vehículo.

201 Anexo al permiso o licencia de conducción. El permiso o licencia no serán válidos sin un documento en el que figure el texto de la resolución que determine los periodos de tiempo en los que deberá cumplirse la sanción de suspensión de la autorización.

202 Limitado a la conducción de vehículos policiales y de los colectivos a los que se refiere el artículo 74.1, válido hasta el …………