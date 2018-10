Menores tutelados piden que la protección del Estado sea hasta los 21 años

Jóvenes que han vivido bajo la tutela del Estado tras ser separados de sus padres, por circunstancias personales o sociales graves, y que dejan de estarlo cuando cumplen la mayoría de edad -3.300 cada año- aseguran que no están preparados para seguir viviendo solos y piden que esa protección se extienda al menos hasta los 21 años.

Casi 44.000 niños viven en España bajo una medida de protección, ya sea de acogimiento residencial o familiar, según Aldeas Infantiles, que ha alertado de que más de 300.000 niños están en riesgo de perder el cuidado parental en España.

"Muchos niños entraron en el sistema de protección cuando eran bebés y lo tienen que abandonar a los 18 años; es como si a un niño que ha vivido con sus padres cuando llega a esa edad le dicen que ya no están y que siga solo con sus estudios, se busque una vivienda o un trabajo", explica a Efe Ana María López, una joven que fue tutelada.

Ella, que ahora tiene 21 años, tuvo la suerte de vivir esa tutela en un hogar de Aldeas Infantiles, que mantuvo esa ayuda económica y emocional que le permitió continuar con sus estudios de Trabajo Social después de llegar a la edad adulta y ahora participa en el proyecto europeo "Preparados para emanciparse" para ayudar a los jóvenes cuando abandonan el acogimiento.

En un encuentro informativo, varios de esos jóvenes extutelados -Ana María, Evelyn, Eva y Saedi- que crecieron bajo los cuidados alternativos del Estado han explicado las principales conclusiones de ese programa europeo desarrollado simultáneamente en cinco países: Croacia, España, Italia, Letonia y Lituania.

Los jóvenes piden un plan de salida individual para cada niño, según sus circunstancias y vulnerabilidad (discapacidad, salud mental, si son emigrantes no acompañados o madres jóvenes).

Ampliar la edad legal a la que un joven debe abandonar el sistema de protección hasta al menos los 21 años y permitir mantener el contacto con educadores y profesionales que durante años han acompañado a los menores, son otras de las propuestas.

"Te sacan de tu familia en un momento de la vida y luego algunos deben volver con ella" cuando cumplen los 18, porque no saben dónde ir, ni con quién, ha denunciado Evelyn, quien ha explicado que hay comunidades autónomas que ayudan a estos jóvenes y otras no: "no todos tenemos los mismos derechos".

Eva, que está estudiando en Polonia y que también continuó con el apoyo de Aldeas, ha destacado la importancia de que las administraciones escuchen a los jóvenes para que se refuercen los sistemas de acompañamiento de estos niños.

Reclaman una ventanilla única de atención y acompañamiento de los jóvenes extutelados para simplificar los procesos en la administración.

"Cuando sales, te encuentran con el tema burocrático, debes arreglar trámites de petición de desempleo, de becas, de documentos y no estamos preparados; algunos chicos dicen que no saben manejar el dinero ni qué hacer con sus gastos", añade Ana.

El proyecto, cofinanciado por el programa de Derechos Humanos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea, pretende garantizar a los niños un sistema de protección infantil en el que los profesionales y los educadores que los acompañen tengan la mejor preparación posible y cuenten con las herramientas necesarias para garantizarles un exitoso proceso de emancipación e integración en la sociedad, ha explicado el presidente de Aldeas Infantil, Pedro Puig.

"Nadie está preparado después de los 18 a no tener ayuda ni a quedarse solo", ha añadido Puig, quien ha recordado que estos niños arrastran historias difíciles y han tenido que crecer lejos de sus familias.