“Un menor no tiene capacidad, por si sólo, para dejar de ver pornografía. Necesita la ayuda de sus padres"

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Madres y de los Padres decretado por Naciones Unidas, The Family Watch ha organizado una mesa redonda titulada “Hipersexualización y sus consecuencias para las Familias”.



El acto ha sido inaugurado por la Secretaria General de Familias de la Junta de Andalucía, Ana Mata, que en su intervención ha destacado “la importancia que tienen las madres y los padres en la educación de sus hijos y en la necesidad de que desde el ámbito público se les apoye. Por esta razón desde su Comunidad se ha trabajado en la realización de una Ley de Familias que les pueda ayudar”.



En la mesa han intervenido María Contreras, psicóloga y sexóloga del programa “Dale una vuelta” y experta en el tratamiento de la adicción a la pornografía; Domingo Malmierca, Coordinador General de la Cátedra de Comunicación Digital en la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Complutense de Madrid y Director de Formación y Desarrollo en el Instituto de NeuroPsicología Aplicada (INPA) y Sonsoles Vidal, abogada, profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense e Investigadora Principal del Proyecto de Innovación Docente “Agenda 2030 en materia de violencia contra el menor”.



Para María Contreras “vivimos en una sociedad hipersexualizada con demasiados estímulos que fomentan esta cuestión. No sabemos gestionar las emociones, ni los padres, ni los hijos y el ambiente general no ayuda”. En ese sentido, le parece peligroso “la sensación que muchos menores tienen sobre la mujer, y cómo cuanta más pornografía contemplan, más tienden a normalizar las conductas de violencia”.

En su intervención, Domingo Malmierca ha incidido en la necesidad de tener “una visión positiva de la vida, que ayude a impulsar a los menores para que apuesten por ser mejores personas en vez de tener un mejor cuerpo o ser el que mejor perrea”. En este sentido abogó por “la

comunicación en las Familias y la importancia de dedicar tiempo a los hijos para que se traten todos los temas con naturalidad”.



La abogada Sonsoles Vidal, ha hablado de la necesidad de que “exista una deontología y un fomento de la responsabilidad de la sociedad, sobre todo en la industria de la moda, para que se deje de usar menores adultizados”. En este aspecto, ha remarcado la importancia que la nueva Ley de Infancia tendrá para atajar los posibles delitos sexuales con los menores.



La clausura del acto ha corrido a cargo de la Paula Gómez-Angulo, Directora General de Infancia, Familia y Natalidad de la Comunidad de Madrid. En su intervención ha remarcado la importancia de “los colegios y las Familias, -que- tienen que ir unidos para que haya una educación afectivo-sexual de manera sana. El debate sobre la hipersexualización tiene que estar en la mesa para atajar esta problemática que afecta, no sólo a las Familias, sino a la sociedad en su conjunto”.



En palabras de la directora General de The Family Watch, “En los últimos años, las Familias, principalmente debido al aumento de las imágenes hipersexualizadas en las redes sociales y campañas publicitarias, han manifestado su preocupación en los Barómetros realizados por The Family Watch. Desde The Family Watch se han venido impulsando distintas iniciativas para que la preocupación de las Familias sea tenida en cuenta como en la reciente Ley de Infancia y Adolescencia”.