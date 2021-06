Melilla prevé acabar la próxima semana la vacunación a los mayores de 16 años

La Ciudad Autónoma de Melilla prevé acabar la próxima semana la campaña de vacunación contra el coronavirus tras comenzar a partir de este martes a vacunar a los menores de 30 años.

Así lo ha anunciado el consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohamed Mohand, quien ha dicho que la próxima semana se vacunará a los nacidos en 2005, es decir, a los que tienen 16 años, la edad límite para vacunar que recoge la estrategia nacional.

Tras vacunar a los adolescentes de 16 años está previsto que se siga vacunando en "repesca", ha dicho el consejero en referencia a las personas que no fueron vacunadas por encontrarse fuera de Melilla, a las que no les correspondía por edad o habían pasado la enfermedad y a las que no se vacunaron porque tenían "dudas".

Para ello, las vacunas se administrarán sin importar la nacionalidad o que tengan la tarjeta sanitaria, ha añadido Mohand, quien ha solicitado un listado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para vacunar a sus residentes.

De esta forma, Melilla podría convertirse en la primera autonomía española que concluye su campaña de vacunación, ha señalado el consejero, quien ha explicado que han adelantado la segunda dosis de AstraZeneca de doce a diez semanas para evitar la posible variante delta o india, de la que no se ha detectado ningún caso en Melilla.

Además, ha informado de que cualquier ciudadano que lo desee puede solicitar que se le haga una prueba gratis para detectar si tiene la covid.

Mohand ha destacado la positiva evolución de la pandemia en Melilla a pesar del brote detectado la semana pasada en el centro de menores La Purísima con 19 casos, por lo que se ha confinado la instalación.

Por ello, ha anunciado que desde el 2 de julio se aprobará que el aforo de los locales sea del 75 % en el interior y del cien por cien en el exterior, medidas que defenderá en el Consejo Interterritorial de Salud previsto para este miércoles de forma presencial en el Senado.

También se permitirá retrasar el cierre de los locales que tenían permiso de las 2.00 a las 3.00 horas , pero aún no se autorizará el consumo en las barras.

La próxima semana se hará en Melilla una experiencia piloto para recuperar el ocio nocturno "en su máxima expresión", según el consejero.