Melendi, ¿qué estaba haciendo 24 horas antes de su boda?

MADRID, 7 (CHANCE)

Melendi y Julia Nakamatsu ya cuentan las horas para darse el 'sí, quiero' en una finca de El Escorial. La pareja ha preparado con todo mimo y esmero esta ceremonia tan especial que les unirá después de años de relación y dos hijas en común.

El cantante y la bailarina argentina sellarán una historia que comenzó en 2014 cuando se conocieron durante el rodaje del videoclip La promesa. Desde entonces, el asturiano y Julia han formado una familia de lo más especial con sus dos pequeñas, Lola y Abril, nacidas en 2016 y 2019 respectivamente.

A esta boda tan musical se espera que acuda Malú acompañada de Albert Rivera, dos invitados que no sabemos si robarán el protagonismo a los novios. Aún así, Melendi no ha dejado de trabajar hasta el último momento pues anoche le veíamos darlo todo en el WiZink Center de Madrid durante el concierto Vive Dial 2019.

Allí, el intérprete nos explicó que no estaba nada tranquilo porque llevaba una semana muy ajetreada, aún así se mostraba en calma porque "la procesión va por dentro". Además, Melendi detalló que no será, para nada, un novio convencional por lo que su traje no dejará indiferente a nadie.

Y en cuanto al papel de sus cuatro hijos -el cantante tiene dos hijos mayores de anteriores relaciones- señaló que tendrán un protagonismo especial durante la boda: "Los niños tienen un papel especial. Cada uno tiene su cosa porque cada uno quiere participar. Pero bueno, no os voy a contar nada más".