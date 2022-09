Mejora la situación del incendio del Teleno (León), sin llama en muchas zonas

El incendio del campo de tiro y maniobras del Teleno (León), iniciado hace ya diez días y que ya ha calcinado más de 4.000 hectáreas, continua activo y en nivel 2 de peligrosidad -en una escala de cero a tres, de menor a mayor intensidad-, aunque la pasada noche ha sido tranquila gracias a las bajas temperaturas de esta madrugada y ya no existe llama en muchas zonas.

Según ha informado este viernes el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la mejoría del incendio no baja la guardia del amplio operativo de extinción desplegado por todo el perímetro del campo de tiro para que no salga de la zonas militar hacia zonas forestales, ya que no se puede entrar para atajarlo por la probable presencia de proyectiles no explosionados al localizarse el incendio en una zona de maniobras con armamento.

Durante este viernes los medios de extinción continuarán trabajando en las dos zonas de estos últimos días: en el noroeste y en el este del recinto militar, que ocupa buena parte de los municipios leoneses de Val de San Lorenzo, Santiago Millas, Luyego, Lucillo y Santa Colomba de Somoza.

El dispositivo de extinción centra sus labores en tratar de limpiar el cortafuegos que delimita la zona militar y asimismo hay cuadrillas en labores de vigilancia a lo largo de todo el perímetro del campo de tiro.

El incendio se inició el pasado 23 de agosto por un rayo y ha calcinado ya más de 3.600 hectáreas dentro del campo de tiro y otras 360 alrededor del espacio militar, según las primeras estimaciones realizadas por la administración autonómica.

El dispositivo de extinción está compuesto por tres técnicos, catorce agentes medioambientales, cuatro helicópteros, otro helicóptero de control y uno mas para la descarga de agua, además de un avión anfibio, dos de carga de agua en tierra y otro avión de coordinación.

El terrestre lo conforman cuatro brigadas helitransportadas, dos de refuerzo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), cuatro buldócer, nueve autobombas, doce cuadrillas de tierra, otra nocturna, un camión del Servicio 112 y un puesto de mando avanzado, a los que se suman numerosos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).EFE

