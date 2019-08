El mejor plan de ocio para dos este verano en ciudad: Moto, exposición y cena

MADRID, 5 (CHANCE)

En plena operación salida del mes de agosto, hay muchos que se van de vacaciones y otros que regresan o que optan por quedarse en Madrid o venir de vacaciones a Madrid. Si el otro día te proponíamos como sugería Lexus visitar tres países en un 'Sunrise to Sunrise' donde descubrir los lagos de Lausanne en Ginebra, para ir al Mont Blanc en los Alpes pasando por Francia para acabar en Milán atravesando por los lagos de las islas Borromeas en Italia, hoy te proponemos un plan metrópoli muy completo de weekend o de día de diario.

Se trata de un plan de ocio para dos personas para poder tener una 'excusa' para moverse por Madrid. Muchas veces el ritmo frenético del día nos puede y nada mejor que en la metrópoli, moverse en moto para todos aquellos que tengamos carné de conducir. Peugeot ha apostado por una tres ruedas porque el tiempo es oro y gana minutos, con su modelo Metrópoli -de 400cc- que se conduce con carné de coche. Si tienes carnet de moto y te gustan más pequeñas, tienes la Peugeot Django -125cc-.

La Peugeot Metrópoli es moto versátil para tus desplazamientos por carretera y por ciudad, ya que la de 125, solo te permitirá ir por la ciudad. Sin duda, la tres ruedas, es una moto más pesada -para los que estén acostumbrados a las motos de dos ruedas-, pero guarda gran estabilidad y equilibrio. Es su pedal de freno el que ha hecho que este modelo se pueda conducir con un B2. Dispone de buena frenada y es muy cómoda para dos personas, que en algunas resulta más complicadas. Para un plan de dos el fin de semana para rutear es perfecta aunque dos cascos no caben perfectamente. La sugerencia de la llave por aproximación es un plus añadido al igual que el sistema de bloqueo de suspensión delantera de cara a los semáforos y paradas es muy buena en verano, pero sobre todo para invierno que no tienes que bajar los pies del reposapiés si vas con manta protegiéndote de las inclemencias del tiempo.

En este sentido te proponemos, visitar la exposición de Balenciaga en el Thyssen que se trata cuidada y exquisita exposición en el que la maestría de la aguja del gran diseñador se conjugan la excepcional obra de cuadros de Goya y Zurbarán entre otros. Sin duda, las obras pictóricas van ensambladas a la perfección a la gran colección del maestro Cristobal Balenciaga.

Mucho arte y una delicada confección haciendo un gran repaso por la producción del vasco junto con aportaciones de piezas de colecciones privadas y públicas e instituciones -como el Museo Balenciaga de Guetaria, el Museo del Traje de Madrid y e Museo del Disseny de Barcelona- que datan del 1940 hasta la actualidad, junto con la tradición de la pintura española entre los siglos XVI y XX.

La exposición, comisariada por Eloy Martínez de la Pera es un deleite de los sentidos y no es de extrañar que esté siendo un gran éxito. en honor al diseñador de moda más admirado e influyente de todos los tiempos,

Pero si eres más de música que de moda y cuadros en sí, puedes acercarte a la exhibición de The Pink Floyd en Ifema tras el éxito que ha alcanzado en el Victoria and Albert Museum de Londres. The Pink Floyd Exhibition es la aclamada retrospectiva sobre la vida y la carrera de uno de las bandas más legendarias e influyentes de la historia del rock. Una mirada excepcional al universo de Pink Floyd, que incluye objetos únicos y nunca vistos de cada etapa de su ecléctica carrera.

Y como siempre habrá que hacer una paradita te proponemos cena o comida para dos personas en Madame (Paseo de la Habana) o Monsieur Sushita (Velázquez, 68), donde el grupo cumple este 2019, 20 años. De la mano de Natacha Apolinario y Sandra y José Manuel Segimón, Sushita nacía convirtiéndose en pionera en España en platos preparados de comida japonesa. A día de hoy sus productos están presentes en 720 puntos de venta de las más importantes cadenas de alimentación. Tan solo en su centro de elaboración y distribución en San Sebastián de los Reyes, produce cada día, 5.000 bandejas de sushi, woks y dim sums.

Además, en sus restaurantes de Miguel Angel, Paseo de la Habana o CC Parque Sur, Sushita posee las terrazas más frescas para disfrutar de la noche del verano, cuando las temperaturas bajan y la gente guapa llena los locales de moda.

Grupo Sushita no es ajeno a las altas temperaturas de este verano y ofrece a sus clientes los cócteles internacionales más demandados, algunas creaciones 'made in Sushita' como Bravo Samurái o El Beso del Panda y, sobre todo, platos fríos y healthy 100% apetecibles y amigos de la siempre exigente 'Operación Bikini'.

¿Te apuntas?