¿Es el mejor momento para eliminar la mascarilla?

Más de dos años y medio después del inicio de la pandemia, nos encontramos a día de hoy en el mejor momento. Así lo evidencian los datos. Esta semana hemos registrado las mejores cifras de los últimos diez meses. La incidencia en los mayores de 60 se encuentra por debajo de los 150 casos. Algo que no se veía desde noviembre de 2021.

Estas cifras han reabierto el debate sobre si la mascarilla debería seguir siendo obligatoria en lugares como el transporte público. Antoni Trilla, epidemiólogo y médico en el Hospital Clinic de Barcelona opina que nos encontramos en el momento idóneo para quitar su obligatoriedad: ''Lo más lógico sería considerar un uso recomendado de la mascarilla. Recomendado para la población de mayor riesgo pero retirar la obligatoriedad. En los espacios cerrados y poco ventilados, donde se reúne mucha gente durante mucho tiempo, sería recomendable su uso sobretodo para esas personas más vulnerables'', explica.

Y no es el único experto que sigue esta línea. ''Ahora hay transmisión muy baja. Estamos en los mejores niveles de hospitalización desde que comenzó la pandemia. Por lo tanto, si hay un momento para hacerlo es ahora'', cuenta a COPE el epidemiólogo Quique Bassat.

El debate está servido y más teniendo en cuenta cómo están ahora mismo nuestros hospitales. La tendencia es claramente positiva. En el último mes hemos pasado de 6.000 hospitalizados a estar cerca de los 2.500. La última vez que teníamos una cifra tan baja era el pasado 19 de noviembre.

En cuanto a las Unidades de Cuidados Intensivos, el dato es más alentador. Ahora mismo se encuentran por debajo del 2% de capacidad. La situación mejora gracias, en gran medida, al trabajo de los profesionales que siguen luchando contra el virus y que han estado en primera línea desde 2020. Uno de ellos es Fátima, trabaja en la UCI del Hospital de Alcorcón desde hace más de 20 años. ''Llevamos ya muchos meses sin apenas ingresos. Es un dato buenísimo. En mi UCI hablamos de 1 o 2 pacientes ahora mismo. Es un dato muy positivo'', explica.

Todos nos acordamos de cómo fueron esos primeros meses de 2020, con los hospitales a rebosar y en los que conocimos historias de lucha y superación que ponen los pelos de punta. Es el caso de Juan Carlos. A principios de 2020 se contagió por coronavirus. Nunca pensó que fuera a más. Sin embargo, días después era ingresado en la UCI del Hospital 12 de Octubre. ''Yo pensaba que era mi final. No me lo podía me creer. Es un cosa tan rápida que no procesas todo. Y en menos de 3 días me llevaron a la UCI, a vida o muerte'', relataba.

El coronavirus sigue entre nosotros pero gracias al gran trabajo desarrollado estos últimos años nos encontramos a punto de decir adiós a la pandemia.