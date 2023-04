Ra, el mejor amigo de Ana Obregón, sorprendido con el episodio más desgarrador de su libro: "No sé nada de esto"

MADRID, 21 (CHANCE)

Raúl Castillo, más conocido como 'Ra', es una de las personas más cercanas a Ana Obregón, y se podría decir que probablemente sea su mejor amigo. El conocido relaciones públicas es uno de los grandes confidentes de la bióloga y una de las personas que más le ha arropado en los peores momentos de su vida tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio y de sus padres, Antonio García y Ana María Obregón Navarro, con apenas dos años de diferencia.

Sin embargo, y por sorprendente que parezca, Ana no le confió sus planes de convertirse en madre por gestación subrogada de una niña concebida con el esperma de su hijo -cumpliendo así la promesa que le hizo al joven una semana antes de fallecer- como el propio Ra aseguró tras filtrarse a la prensa el nacimiento de la pequeña Ana Sandra: "Yo me enteré el martes por la tarde, antes de que saltara la noticia. Me llamó Ana para decírmelo y me hizo el hombre más feliz del mundo".

Pero no es lo único que la actriz ocultó a su íntimo amigo, ya que tampoco le contó que a punto estuvo de quitarse la vida -saltando por un balcón- tras el fallecimiento de Aless y que fue Alessandro Lequio el que se lo impidió recordándole que tenía que cumplir la promesa que le hizo a su hijo. Un desgarrador episodio que Ana cuenta en 'El chico de las musarañas' y, del que Ra, reconoce, no tenía ni idea hasta que leyó el libro: "No sé nada de esto" ha explicado ante las cámaras de Europa Press. "Me lo he leído y me ha emocionado mucho. Me parece una maravilla, lo recomiendo mucho y es lo que te puedo decir. Viva el amor y la vida siempre" ha añadido.

Haciendo oídos sordos a las críticas que está recibiendo Ana por la 'sobreexposición' que está haciendo de la pequeña Ana Sandra, su íntimo amigo le muestra una vez más su apoyo incondicional "ahora y siempre". "Mi corazón quiere mucho a mis amigos, voy a estar siempre con ellos y es lo que te puedo decir, querido" afirma discreto.

A pesar de que confiesa que le "encantaría" ir a Miami a visitar a la presentadora y conocer a su nieta, sus compromisos profesionales no se lo permiten y Ra tendrá que esperar a que regresen a España para achuchar por fin a Ana Sandra, de quien guarda silencio cuando le preguntamos si será su padrino como se rumorea.