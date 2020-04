Medio millar de sanitarios murcianos esperan test por protección defectuosa

Medio millar de sanitarios murcianos están pendientes de que se les haga la prueba PCR para comprobar si se han contagiado de coronavirus tras usar la máscara FFP2 defectuosa que envió Sanidad, y otro número similar de enfermeros y médicos han podido regresar a su trabajo tras dar todos ellos negativo.

Así lo ha desvelado este martes el consejero de Salud, Manuel Villegas.

El personal murciano ha expresado su preocupación, desconcierto y malestar por todo lo ocurrido, que inicialmente creó cierta confusión porque, cuando se dijo que las mascarillas defectuosas tenían que retirarse, se confundían con otras que eran prácticamente iguales, sólo diferenciadas porque la bolsa de la que se extraían era de otro color(verde).

De ahí que, por precaución, a los facultativos o enfermeros que no lograban distinguir si se habían puesto unas u otras, el Sistema Murciano de Salud les ordenó su confinamiento hasta que no se les realizara a todos la prueba que determinara si se habían contagiado o no, para lo que era preciso dejar un tiempo de latencia de la enfermedad para que el PCR fuera efectivo.

Preguntado por la denuncia del Colegio de Médicos por lo ocurrido, el consejero ha respondido respondió que el Ministerio estará preocupado en tomar las medidas adecuadas para que no vuelva a ocurrir.