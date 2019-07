Médicos Sin Fronteras reanuda las operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo central

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha decidido retomar sus operaciones de rescate de personas en el Mediterráneo Central por "la falta de una misión de rescate europea" y por "los intentos de las políticas migratorias para impedir la presencia de buques de salvamento" de migrantes a la deriva.

Según han argumentado desde MSF, ambas cuestiones "no han hecho otra cosa que aumentar las posibilidades de morir en el mar". "Médicos Sin Fronteras regresa al mar porque sigue muriendo gente", ha recalcado el presidente de MSF, David Noguera.

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) en lo que va de año han fallecido más de 420 migrantes y refugiados en el Mediterráneo central. "Personas que sólo trataban de buscar una vida segura y digna en Europa", ha apuntado Noguera.

Noguera ha rechazado la falta de voluntad de la Unión Europea para poner en marcha mecanismos de rescate "eficaces" de rescate de migrantes en el mar, así como de facilitarles un acceso a puerto seguro. "La UE ha fracasado como referente moral y ganarte de derechos básicos", ha declarado.

Así, ha instado a la UE a habilitar vías seguras para las migraciones. A su juicio, hay que facilitar el derecho de las personas a huir "sin tener que lanzarse al mar o ponerse en manos de mafias".

"No podemos quedarnos indiferentes a esta situación. La opción de no hacer nada simplemente no es una opción", ha subrayado Noguera, incidiendo en que el rescate de persona en el mar es una obligación "legal y moral", especialmente ante la "falta de respuesta" de la UE.